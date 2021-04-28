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Записки штурмана. Сильные духом. Выпуск 33

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Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

Ефим Ефимович Донской – капитан 94 бомбардировочного полка и участник советско-финской войны. 22 июня встретил в Житомирской области Украинской ССР, откуда начал свой боевой путь к стенам Берлина.

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии "Народного Славянского радио".

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Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rVzPEtHBTFk
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