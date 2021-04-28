Военная мощь России неоспорима. И как бы не старались западные СМИ выставить РФ агрессором, это ложь. Мы защищаем свои территории, и если уж НАТО демонстрирует свои мощности у российских границ, то России просто необходимо проводить учения и тестировать новые вооружения. Такие, как система ПРО, защищающая от баллистических ракет.



В британском издании The Sun новую российскую ракету охарактеризовали так: «предназначенна для того, чтобы разрывать космические ракеты на части». Что ж, можно сказать и так. В тестовом режиме ее запустили в Казахстане – на полигоне Сары-Шаган.

Она действительно предназначена для уничтожения баллистических ракет, которые запускаются в космическое пространство, совершают там суборбитальный полет и снова входят в атмосферу. Наша ракета защищает от ее ударов.

Скорость этой разработки достигает трех километров в секунду. Тестовый запуск показал, что противоракета выполнила поставленные задачи.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные в нее характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», - сказал генерал-майор Сергей Грабчук.

Россия тестирует, делает тестовые запуски и других вооружений, что вполне уместно в сложившихся обстоятельствах. В Саратовской области прошли учения, где проверялись новые противотанковые ракеты «Корсар». Они оснащены инфракрасными и оптическими камерами, а также лазерами.

Учитывая агрессию НАТО и соседской Украины, действия РФ обоснованы. Не будем забывать, что и недалекая во всех смыслах Прибалтика увеличивает западный военный контингент у российских границ. Все действия РФ обоснованы – мы не пугаем, мы просто готовы. Но не стоит испытывать судьбу, уважаемые коллеги. Да и разве не может Россия проверить свои вооружения – не дергайтесь вы так!