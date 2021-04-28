Из воспоминаний советского пулемётчика применившего особую хитрость при подавлении огневых точек противника. А так же хитрости немецких солдат на Волховском фронте зимой 1941- 1942 годов…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

"— Ну, максимка, не подведи! — сказал я и дал контрольный выстрел. Расстояние под шестьсот метров, но цель вижу отлично. Даю ещё очередь и оба рухнули. По селу, по улице, по ходам сообщений забегали немцы, будто тараканы, ошпаренные кипятком. Ночью, когда заработал немецкий пулеметчик, я тотчас погасил эту смертоносную трассу. До утра и на другую ночь амбразура врага молчала. На другую ночь я погасил ещё одну точку, а потом еще несколько ночей я подавлял своими очередями такие огневые точки. Потом мы обнаружили такую немецкую хитрость: будучи в разведке за «языком», увидели в траншее противника, что пулеметчика в дзоте нет, но пулемет стреляет. Оказалось…"

Другие рассказы про советских пулемётчиков:

Подвиг Советского Пулеметчика Якова Студенникова на Курской дуге в июле 1943 года – https://youtu.be/E6-Jty_xMbQ​

Советский Пулемётчик Отомстил за гибель своего товарища – https://youtu.be/_4ve7uY2OWM​

