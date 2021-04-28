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Сергей Патянин. Истребители и эсминцы Российского флота

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Сергей Владимирович Патянин рассказывает про истребители и эсминцы Российского флота.
- Какой корабль можно считать первым истребителем миноносцев?
- Какой корабль можно считать первым русским истребителем? 
- Сколько истребителей и каких типов было построено для  Российского флота?
- Какие истребители были самыми удачными?
-  Сколько истребителей приняли участие в Русско-Японской войне?
- Какие потери и успехи были у русских истребителей в Русско-Японской войне?
- Как появился проект "Добровольцев" и сколько их было построено для  Российского флота?
- Какие итоги участия "Добровольцев" в Первой мировой войне?
- Когда закончилась карьера  "Добровольцев"?
- Какова оценка российских истребителей и "Добровольцев" по сравнению с кораблями других флотов?
Ответ на эти вопросы от ведущего военного историка!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZFEYF-OBQW8
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