Сергей Патянин. Истребители и эсминцы Российского флота
Сергей Владимирович Патянин рассказывает про истребители и эсминцы Российского флота.
- Какой корабль можно считать первым истребителем миноносцев?
- Какой корабль можно считать первым русским истребителем?
- Сколько истребителей и каких типов было построено для Российского флота?
- Какие истребители были самыми удачными?
- Сколько истребителей приняли участие в Русско-Японской войне?
- Какие потери и успехи были у русских истребителей в Русско-Японской войне?
- Как появился проект "Добровольцев" и сколько их было построено для Российского флота?
- Какие итоги участия "Добровольцев" в Первой мировой войне?
- Когда закончилась карьера "Добровольцев"?
- Какова оценка российских истребителей и "Добровольцев" по сравнению с кораблями других флотов?
Ответ на эти вопросы от ведущего военного историка!