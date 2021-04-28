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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.15

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1897. Крещение великой княжны татьяны Николаевны. Въезд в фермерский дворец. Петергоф

1897. Крещение великой княжны Татьяны Николаевны. Въезд в фермерский дворец. Петергоф

1901. Крещение великой княжны Анастасии Николаевны. Выезд в Новый дворец
1901. Крещение великой княжны Анастасии Николаевны. Выезд в Новый дворец

1902. Император Николай II
1902. Император Николай II

1903. Салон музыкального и художественного критика В.Стасова. Поёт Ф. Шаляпин. Возле рояля стоит Ц. Кюи, третий слева - Н. Римский-Корсаков
1903. Салон музыкального и художественного критика В.Стасова. Поёт Ф. Шаляпин. Возле рояля стоит Ц. Кюи, третий слева – Н. Римский-Корсаков

1903. Хоккейная команда на Марсовом поле
1903. Хоккейная команда на Марсовом поле

1909. Император Николай II и король Фредерик VIII следуют ко дворцу в Новом Петергофе
1909. Император Николай II и король Фредерик VIII следуют ко дворцу в Новом Петергофе

1910. Демонстрация лыжного паруса
1910. Демонстрация лыжного паруса

1910. Парад у Екатерининского дворца по случаю 100-летнего юбилея Гвардейского экипажа
1910. Парад у Екатерининского дворца по случаю 100-летнего юбилея Гвардейского экипажа

1911. Открытие моста Петра Великого
1911. Открытие моста Петра Великого

1913. Выступление оркестра 4-го стрелкового императорской фамилии батальона на эстраде Нижнего парка в Петергофе.
1913. Выступление оркестра 4-го стрелкового императорской фамилии батальона на эстраде Нижнего парка в Петергофе

1913. Георгиевские кавалеры на банкете, устроенном в Народном доме императора Николая II.
1913. Георгиевские кавалеры на банкете, устроенном в Народном доме императора Николая II

1913. Император Николай II с дочерьми Ольгой и Татьяной на полковом параде. Петергоф
1913. Парад в Высочайшем присутствии 8-му уланскому Вознесенскому Её Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны и 3-му гусарскому Елисаветградскому Её Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полкам 5 августа в Новом Петергофе. Его Императорское Величество Государь Император с Августейшими Дочерьми: Великой Княжной Татьяной Николаевной, Шефом Вознесенского уланского полка, и Великой Княжной Ольгой Николаевной, Шефом Елисаветградского гусарского полка.

1913. Исаакиевская площадь
1913. Исаакиевская площадь

1913. Исаакиевская площадь (вариант)
1913. Исаакиевская площадь (вариант)

1913. Летний сад
1913. Летний сад

1913. Мариинский театр
1913. Мариинский театр

1913. Обряд водосвятия на Неве (2)
1913. Обряд водосвятия на Неве

1913. Обряд водосвятия на Неве
1913. Обряд водосвятия на Неве

1913. Офицерский суд чести лейб-гвардии 1-й артелерийской бригады
1913. Офицерский суд чести лейб-гвардии 1-й артелерийской бригады

Источник: https://humus.livejournal.com/7732699.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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