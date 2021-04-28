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Нет, не знаешь ты, Гитлер, славянской породы

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Посвящается Дню Победы.
Стихотворение В. Лебедева-Кумача читает Мира Леонтьева.

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hN5KVyiY27s
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