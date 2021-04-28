В России создан прецедент для изъятия у должников единственного жилья. Конституционный суд (КС) РФ постановил, что в некоторых случаях нормы Конституции РФ, Гражданского процессуального кодекса (ГПК) и закона о банкротстве позволяют выставлять на продажу жилую недвижимость, являющуюся единственным жильем её владельца или владельцев.

Инициатором рассмотрения дела выступил житель Калужской области Иван Ревков, более 20 лет назад одолживший деньги знакомой, которая в итоге их не вернула. Истец не смог добиться взыскания через суд. При этом с учётом индексации размер задолженности достиг 4 млн рублей, а знакомая купила квартиру площадью более 110 кв. м и признала себя банкротом. Ревков требовал продать квартиру, но суды его иски отклонили на основании положений ГПК, запрещающих изымать единственное жильё должника и его родственников.

Однако судьи КС напомнили о существовании положения, по которому запрет на взыскание единственного жилья распространяется исключительно на «разумно достаточную» жилплощадь. Отмечается, что должника невозможно оставить без жилья «площадью не менее, чем предусмотренного нормами предоставления жилья на условиях соцнайма». Кроме того, необходимо брать во внимание соотношение между рыночной стоимостью жилья и размером задолженности.

Юрист Андрей Лисов заявил, что решение КС РФ способно в корне поменять судебную практику, «так как теперь суды смогут обращать взыскание на единственное жильё граждан в тех случаях, когда размеры жилья достаточны для того, чтобы в случае его продажи и долг был погашен полностью или частично, и гражданин не остался на улице».

«Конституционный суд РФ прав и подобная практика позволит упорядочить ситуацию в сфере возврата долгов и сократит злоупотребления со стороны псевдобанкротов, проживающих в многокомнатных квартирах и даже особняках, – отметил он. – Но, с другой стороны, не исключены и злоупотребления со стороны кредиторов в отношении обычных граждан, которые владеют недвижимостью чуть большей площади, чем положено по нормативам на одного человека. Российские суды могут изымать единственное жильё должника. Запрет на такие действия отменил Конституционный суд».

По материалам сайта КС РФ, Вестей.ру, Regnum, РИА Новости