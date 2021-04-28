Если совсем кратко, то в видео Б.Л. Марцинкевич подробно объясняет, как чешские и украинские власти назло России отмораживают себе свои атомные уши: о серьёзных финансовых и прочих потерях при предпочтении Вестингауза Росатому.

Из аннотации.

Украина пытается преодолеть зависимость своей атомной энергетики от РФ уже больше двух десятилетий.

Диверсификация поставок ядерного топлива и решение проблемы вывоза отработавшего топлива в Россию утверждались еще во времена, когда Советом национальной безопасности и обороны руководил Владимир Горбулин.

Он один из немногих в те годы понимал роль атомной энергетики для украинской экономики (сегодня это свыше 50% всей электроэнергии страны, а тогда было меньше), и все возможные риски от любых связей с Россией

Б.Л. Марцинкевич. Ядерное топливо США для Украины.

Оправдан ли РИСК Украинских Ядерных Контрактов