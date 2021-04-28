Б.Л. Марцинкевич. Ядерное топливо США для Украины. Оправдан ли РИСК Украинских Ядерных Контрактов?
Если совсем кратко, то в видео Б.Л. Марцинкевич подробно объясняет, как чешские и украинские власти назло России отмораживают себе свои атомные уши: о серьёзных финансовых и прочих потерях при предпочтении Вестингауза Росатому.
Из аннотации.
Украина пытается преодолеть зависимость своей атомной энергетики от РФ уже больше двух десятилетий.
Диверсификация поставок ядерного топлива и решение проблемы вывоза отработавшего топлива в Россию утверждались еще во времена, когда Советом национальной безопасности и обороны руководил Владимир Горбулин.
Он один из немногих в те годы понимал роль атомной энергетики для украинской экономики (сегодня это свыше 50% всей электроэнергии страны, а тогда было меньше), и все возможные риски от любых связей с Россией
Б.Л. Марцинкевич. Ядерное топливо США для Украины.
Оправдан ли РИСК Украинских Ядерных Контрактов
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