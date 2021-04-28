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Б.Л. Марцинкевич. Ядерное топливо США для Украины. Оправдан ли РИСК Украинских Ядерных Контрактов?

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Если совсем кратко, то в видео Б.Л. Марцинкевич подробно объясняет, как чешские и украинские власти назло России отмораживают себе свои атомные уши: о серьёзных финансовых и прочих потерях при предпочтении Вестингауза Росатому.

Из аннотации.
Украина пытается преодолеть зависимость своей атомной энергетики от РФ уже больше двух десятилетий.

Диверсификация поставок ядерного топлива и решение проблемы вывоза отработавшего  топлива в Россию утверждались еще во времена, когда Советом национальной безопасности и обороны руководил Владимир Горбулин.

Он один из немногих в те годы понимал роль атомной энергетики для украинской экономики (сегодня это свыше 50% всей электроэнергии страны, а тогда было меньше), и все возможные риски от любых связей с Россией

Б.Л. Марцинкевич. Ядерное топливо США для Украины.
Оправдан ли РИСК Украинских Ядерных Контрактов

***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5539410.html
Метки: атом, марцинкевич, СМИ, США, Украина, финансовый, чехия, энергетика
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