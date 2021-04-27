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Во всём блеске!

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Во всём блеске!

Музей-заповедник «Царское Село» вернул себе одну из самых главных своих жемчужин– личные апартаменты Екатерины II и любимую парадную гостиную императрицы Марии Александровны –супруги Александра II и матери Александра III. Золотой шелк, 2,5 тонны сияющего лазурита, паркет с инкрустацией из перламутра– всё это ставит зал в один ряд со знаменитой Янтарной комнатой. Ничего подобного нигде в мире нет.

Интерьер Лионского зала – яркий и торжественный, но строгий и лаконичный, всегда считали одним из самых совершенных в Екатерининском дворце Царского Села. Впервые зал засверкал в 1781-1783 годах. Его создал шотландский архитектор Чарльз Камерон, приглашенный в Россию Екатериной II. Свое название зал получил благодаря отделке стен шелком лионской мануфактуры из Франции. На его золотистом фоне – вышитые фазаны, павлины и лебеди в переплетении цветочных гирлянд и ветвей.

Важной деталью интерьера стал лазурит. Из этого природного полудрагоценного камня синего цвета с белыми вкраплениями архитектор выполнил верхний фриз на стенах и дверные порталы. Добыча камня стоила огромных денег: его покупали на серебро, фунт за фунт. Крупное мировое месторождение лазурита находилось в Бадахшане – северо-восточной части Афганистана.

В Великую Отечественную войну нацисты разграбили дворец и Лионский зал: похитили мебель, паркет, разбили камины, остальное погибло в огне. Пропали простеночные зеркала со столешницами из лазурита, двухъярусная драгоценная жардиньерка. Но часть коллекции всё же удалось спасти в эвакуации. Реконструкцию поручил провести В. Путин.

К набору паркета в помещении, относящемся к личным апартаментам Екатерины II, приступили осенью 2020 года. Паркет был изготовлен в 1782‒1784 годах по проекту архитектора Чарлза Камерона в мастерской столярного мастера Иоганна Кимеля в Петербурге. Было использовано 12 видов древесины – красное и розовое дерево, амарант, палисандр, пальма, орех, клен, береза и др. Паркет выложен геометрично, в виде «щитов» с симметричным рисунком с перламутровыми вставками на каждом элементе. Во время войны пол разобрали и вывезли в Берлин, в 1947 году его обнаружили в элеваторах местного порта и вернули на родину.

По словам директора ГМЗ «Царское Село» Ольги Таратыновой, восстановлению зала помогло «стечение совершенно фантастических обстоятельств, которые совпали, как пазлы». Началось с того, что искусствовед Анатолий Кучумов (хранитель Янтарной комнаты перед Великой Отечественной войной, хранитель и организатор послевоенного восстановления Павловского дворца), объезжавший города в поисках вывезенных ценностей, узнал покакой-то отдельной деревяшке паркеты дворца. Элементы драгоценного покрытия остались почти невредимы!

Кроме пола, с довоенных времен сохранились 25 предметов мебели с лазуритными вставками, образцы шелка. По архивным документам мастера воссоздали живописный плафон и лепнину с позолотой, вернули лазуритовые мозаичные панели и обтянули стены шёлком «золотой бутон» («Lampas bouton d’or Louis XVI»).

Около 320 метров ткани изготовили под заказ на французской фабрике – преемнице предприятия в Лионе, где создавалась когда-то оригинальная ткань. Лазуритные порталы дверных проёмов сделаны в технике «русская мозаика», основная сложность которой в том, что пластинки материала, не толще нескольких миллиметров, выкладывают на фанере, подбирая по цвету так, чтобы переходы были незаметны.

«Долгие годы паркеты хранились в запасниках, лежали в коробках, и даже самые романтичные и самые оптимистически настроенные сотрудники этого замечательного места и подумать не могли, что в полном своем великолепии этот зал когда-нибудь предстанет перед нами», — с восторгом отметила министр культуры Ольга Любимова, которой показали восстановленный зал.


Источник: http://stoletie.ru/fotoreportazh/vo_vsom_bleske_111.htm
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