Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.14
1908. Угол Невского и Садовой во время снега 24 мая
1890-е. Толпы народа на рынке у Большого Гостиного двора. Справа часовня Христа Спасителя Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря Московской епархии
1895. Варшавский вокзал
1895. Воскресенский Новодевичий монастырь
1900. Государственный банк
1900. Фонтанка у Прачечного моста
1900-е. Владимирский собор
1900-е. Малый театр
1900-е. Малый театр (вариант)
1903. Биржевая площадь
1903. Технологический институт
1904. Великий князь Дмитрий Константинович и главнокомандующий войсками гвардии Владимир Александрович перед началом парада лейб-гвардии Павловского полка
1905. Митинг у здания Императорского Университета
1905. Проводы гроба с телом князя С.Н.Трубецкого, 2 октября
1905. Прибытие соединения конной полиции на площадь перед Николаевским вокзалом для разгона демонстрации в связи с проводами гроба с телом князя С.Н.Трубецкого
1906. На Дворцовой набережной после приёма в Зимнем Дворце депутатов I Государственной Думы 27 апреля
1902. Невский проспект
1908. Невский проспект
1908. Екатерининский сквер