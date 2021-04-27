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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.14

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1908. Угол Невского и Садовой во время снега 24 мая
1908. Угол Невского и Садовой во время снега 24 мая

1890-е. Толпы народа на рынке у Большого Гостиного двора. Справа часовня Христа Спасителя Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря Московской епархии
1890-е. Толпы народа на рынке у Большого Гостиного двора. Справа часовня Христа Спасителя Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря Московской епархии

1895. Варшавский вокзал
1895. Варшавский вокзал

1895. Воскресенский Новодевичий монастырь
1895. Воскресенский Новодевичий монастырь

1900. Государственный банк
1900. Государственный банк

1900. Фонтанка у Прачечного моста
1900. Фонтанка у Прачечного моста

1900-е. Владимирский собор
1900-е. Владимирский собор

1900-е. Малый театр
1900-е. Малый театр

1900-е. Малый театр (вариант)
1900-е. Малый театр (вариант)

1903. Биржевая площадь
1903. Биржевая площадь

1903. Технологический институт
1903. Технологический институт

1904. Великий князь Дмитрий Константинович и главнокомандующий войсками гвардии Владимир Александрович перед началом парада лейб-гвардии Павловского полка
1904. Великий князь Дмитрий Константинович и главнокомандующий войсками гвардии Владимир Александрович перед началом парада лейб-гвардии Павловского полка

1905. Митинг у здания Императорского Университета
1905. Митинг у здания Императорского Университета

1905. Проводы гроба с телом князя С.Н.Трубецкого, 2 октября
1905. Проводы гроба с телом князя С.Н.Трубецкого, 2 октября

1905. Прибытие соединения конной полиции на площадь перед Николаевским вокзалом для разгона демонстрации в связи с проводами гроба с телом князя С.Н.Трубецкого
1905. Прибытие соединения конной полиции на площадь перед Николаевским вокзалом для разгона демонстрации в связи с проводами гроба с телом князя С.Н.Трубецкого

1906. На Дворцовой набережной после приёма в Зимнем Дворце депутатов I Государственной Думы 27 апреля
1906. На Дворцовой набережной после приёма в Зимнем Дворце депутатов I Государственной Думы 27 апреля

1902. Невский проспект
1902. Невский проспект

1908. Невский проспект1
1908. Невский проспект

1908. Невский проспект

1908. Екатерининский сквер
1908. Екатерининский сквер

1908. Екатерининский канал. Храм Спаса-на-Крови
1908. Екатерининский канал. Храм Спаса-на-Крови

Источник: https://humus.livejournal.com/7729234.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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