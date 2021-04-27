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С небес на землю и обратно. Сильные духом. Выпуск 32

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Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

В числе героев Великой Отечественной войны имя Алексея Маресьева обычно называют одним из первых. Лётчик, потерявший ноги, но вернувшийся в строй вызвал восхищение не у одного поколения советских людей.

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии "Народного Славянского радио".

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RqsDAQgYhZY
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