С небес на землю и обратно. Сильные духом. Выпуск 32
Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.
В числе героев Великой Отечественной войны имя Алексея Маресьева обычно называют одним из первых. Лётчик, потерявший ноги, но вернувшийся в строй вызвал восхищение не у одного поколения советских людей.
Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ
Программа подготовлена при содействии "Народного Славянского радио".
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