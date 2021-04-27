Увидев это, соседи думали, что дедуля сошел с ума, но вскоре, его история потрясла весь мир. Этот человек – яркая личность в российском яхтинге. Евгений Александрович Гвоздев в одиночку совершил два кругосветных плавания. В истории мореходства они входят в число самых трудных и опасных кругосветок. Евгений Гвоздев построил яхту у себя на балконе и отправился в кругосветное плавание. Электромеханик и мореплаватель сумел прожить длинную и сложную, насыщенную невероятными событиями, жизнь. Но, он ни на секунду не потерял веры в себя и свои силы…

Евгений Гвоздёв: pассказ о двух кругосветках

Выступление Е.А.Гвоздёва в Московской яхтенной школе 16.12.2003. Рассказ о кругосветных плаваниях на швертботе класса микро "Лена" и на самодельной яхте "Саид" длиной 3,7 м

Текст выступления см. http://parusanarod.ru/bib/papers/2003…​

Сборник материалов о плаваниях Е.А.Гвоздёва – https://yadi.sk/i/OA68NKe33TGCym​