Ответы на вопросы (26.04.2021). Протоиерей Андрей Ткачёв.
00:20 Раздражение из-за вопросов, связанных с духовной жизнью
6:04 Нуждается ли Воскресение Христово в подкреплении ветхозаветными пророчествами
11:23 Как быть хозяином в своем доме
17:20 психологические болезни
21:20 Родители стали катализатором ко греху
28:14 Конфликт Гоголя с духовником
35:05 Как приготовить ребенка к исповеди
42:31 Психология с точки зрения веры
50:05 Письма Баламута Клайва Льюиса и какие еще произведения этого автора рекомендуете
55:24 Можно ли причащаться, если нельзя алкоголь