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Орнаменты в древнерусской традиции. Сергей Балута и Марина Макарова

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В настоящее время сложно найти комплексную информацию об орнаментах. Чаще всего мы находим значения отдельных элементов, символов. Это как отдельные пазлы мозаики.

В нашей беседе 21 апреля мы рассмотрим самые основы орнаментов: как они возникли, с чем связаны, самые основы их построения, какую информацию могут нести и каким образом влияют на человека и пространство.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Xuaylsi9twE
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