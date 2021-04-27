В настоящее время сложно найти комплексную информацию об орнаментах. Чаще всего мы находим значения отдельных элементов, символов. Это как отдельные пазлы мозаики.

В нашей беседе 21 апреля мы рассмотрим самые основы орнаментов: как они возникли, с чем связаны, самые основы их построения, какую информацию могут нести и каким образом влияют на человека и пространство.

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