В серии «ЛЕСТВИЦА. 4 СТУПЕНЬ. О ПОСЛУШАНИИ» ведущие, протоиерей Игорь Фомин и Борис Корчевников, пытаются понять, как эта добродетель действует в современном мире.

Насколько она применима к мирянам, и как правильно понимать и использовать в жизни советы преподобного Иоанна Лествичника, касающиеся послушания?

Ведь, как говорил святитель Игнатий Брянчанинов: «…то послушание, о котором пишет преподобный Иоанн Лествичник, – это великое иноческое делание». А потому, продолжает святитель Игнатий: «то послушание, которое имело место в древности, когда были великие наставники иночества, которые прославились своей святостью и своей мудростью, таких иноков становилось со временем все меньше».

Профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов так объясняет эти слова: «Значит, наша жизнь и послушание сейчас – только по совету. А в чем это заключается? В изучении самостоятельном Священного Писания и творений святых отцов по совету тех более опытных людей, которых вы можете еще найти. А совет, говорит святитель Игнатий Брянчанинов, можно послушать и исполнить, а можно и не исполнить, когда видим, что тот, к кому я обратился, не учел всех обстоятельств жизни».

Как же реализовать это в обычной жизни простым мирянам? Узнаем из 4 серий проекта «ЛЕСТВИЦА».

Документальный проект «Лествица» — это экранизация одного из самых известных аскетических трудов, написанный в VI–VII веках христианским богословом,

философом, монахом Иоанном Лествичником как руководство по борьбе с грехами и приобретению добродетелей.



Цикл состоит из 30 серий – по количеству ступеней в «Лествице» – в хронологическом порядке.