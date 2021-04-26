Это третья ступень «Лествицы». Слово о странничестве, то есть уклонении от мира.



Иоанн Лествичник ставит странничество на третью ступень, получается, странником может быть каждый.

Но как современный человек может стать странником, когда прочно связан со всем знакомым: родным домом, любимой работой, прошлым?..

Об этом в сегодняшней серии. Чуть подробнее о том, что вас ждёт:

ВЫЖЖЕННАЯ ИЗРАИЛЬСКАЯ ПУСТЫНЯ невдалеке от египетской границы. Несколько тысячелетий назад эту границу перешел целый народ: путь евреев в Землю обетованную длился почти сорок лет.

Как господь заботится о тех людях, которые странствуют?



ГАЛИЛЕЙСКОЕ ОЗЕРО, ХРАМ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ

Сегодня здесь всего один монах. Фрески и молитвы хранят память о чудесах, что совершал Спаситель, ходя вдоль этих берегов. Здесь, у кромки воды, он призвал некоторых из Апостолов все те ми же словами «Следуй за мной». Всякий идущий за Христом – в какой-то степени Его апостол, пусть не всякий способен проповедовать или исцелять.



ЮЖНЫЙ БЕРЕГ МЁРТВОГО МОРЯ.

В Лествице сошлись два примера библейского странничества: исход евреев из Египта и побег Лота с семьей из погибающих Содома и Гоморры.

Чему учат нас эти истории?

Чего нельзя делать страннику?

Документальный проект «Лествица» — это экранизация одного из самых известных аскетических трудов, написанный в VI–VII веках христианским богословом,

философом, монахом Иоанном Лествичником как руководство по борьбе с грехами и приобретению добродетелей.



Документальный цикл состоит из 30 серий, по количеству ступеней в «Лествице», в хронологическом порядке. Каждый будний день в 21:30​ на СПАСе.