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Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 3

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Геннадий Павлович Серов рассказывает о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 3
- Какие изменения вносились в конструкцию истребителя ЛаГГ-3 осенью 1941 года?
- Как и какое радиооборудование устанавливали на ЛаГГ-3?
- Использовали ли фронтовые летчики радиосвязь в 1941 году?
- Как усилили вооружение новых советских истребителей в 1941 году?
- За счет чего облегчили конструкцию ЛаГГ-3?
- Какие переспективы к дальнейшему производству истребителя ЛаГГ-3 сложились в канун 1942 года?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!

Предыдущие части:
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 2:
https://youtu.be/iPHK5XswumM​
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 1:
https://youtu.be/OwQEONRzG6s​​
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:
https://youtu.be/id32UDqmXqI​​
​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:
https://youtu.be/eOzFOpdsn_M​​
​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 3:
https://youtu.be/l7R3q3TkonI​​
​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 4:
https://youtu.be/eamAga5MjGU​

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3J3fWqIMbRs
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