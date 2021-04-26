Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 3
Геннадий Павлович Серов рассказывает о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 3
- Какие изменения вносились в конструкцию истребителя ЛаГГ-3 осенью 1941 года?
- Как и какое радиооборудование устанавливали на ЛаГГ-3?
- Использовали ли фронтовые летчики радиосвязь в 1941 году?
- Как усилили вооружение новых советских истребителей в 1941 году?
- За счет чего облегчили конструкцию ЛаГГ-3?
- Какие переспективы к дальнейшему производству истребителя ЛаГГ-3 сложились в канун 1942 года?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!
Предыдущие части:
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 2:
https://youtu.be/iPHK5XswumM
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 1:
https://youtu.be/OwQEONRzG6s
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:
https://youtu.be/id32UDqmXqI
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:
https://youtu.be/eOzFOpdsn_M
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 3:
https://youtu.be/l7R3q3TkonI
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 4:
https://youtu.be/eamAga5MjGU