Геннадий Павлович Серов рассказывает о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 3

- Какие изменения вносились в конструкцию истребителя ЛаГГ-3 осенью 1941 года?

- Как и какое радиооборудование устанавливали на ЛаГГ-3?

- Использовали ли фронтовые летчики радиосвязь в 1941 году?

- Как усилили вооружение новых советских истребителей в 1941 году?

- За счет чего облегчили конструкцию ЛаГГ-3?

- Какие переспективы к дальнейшему производству истребителя ЛаГГ-3 сложились в канун 1942 года?

Ответ на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!

Предыдущие части:

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 2:

https://youtu.be/iPHK5XswumM​

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 1:

https://youtu.be/OwQEONRzG6s​​

Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:

https://youtu.be/id32UDqmXqI​​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:

https://youtu.be/eOzFOpdsn_M​​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 3:

https://youtu.be/l7R3q3TkonI​​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 4:

https://youtu.be/eamAga5MjGU​