О чем не стоит забывать спустя 35 лет после трагедии на Чернобыльской АЭС

Об исторической правде и не только публицист, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман с нами на прямой связи. Анатолий Александрович, здравствуйте.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, я знаю вы ругали фанатов сериала “Чернобыль”?

Не фанатов. Я ругал, сам сериал. Там слишком уж много “развесистой клюквы” с рассказами о том, что чуть ли не уничтожали секретоносителей. На самом деле, сведения достаточные для людей знакомых вообще с технической стороной ядерной энергетики были буквально в первых же публикациях. И кстати, ну ещё в прошлом тысячелетии выложена в интернет моя статья “Чернобыля больше не будет”, где подробно объяснена именно техническая сторона этого взрыва. Причём основная часть статьи набросана буквально по первым публикациям, но не в письменном виде, а в виде объяснений знакомым. Уже потом, больше даже чем через десять лет я всё это вспомнил и записал. Во всяком случае, таких секретов, ради которых стоило бы кого-то не дай бог убивать, точно не было. И соответственно, та реакция высшего руководства страны, что показана в сериале абсолютно не правдоподобна. Это я и ругал.

Анатолий Александрович, вот сейчас вообще “зелёная” повестка становится таким инструментом очень серьёзным в международных процессах, и в политике, и в экономике. Недавний саммит по экологии, куда был приглашён Владимир Путин Джозефом Байденом. Весь мир охвачен этой “зелёной” повесткой, уж не будем даже вспоминать Грету Тумберг. И кажется, что мы все должны становиться в большей степени экологически осознание и всё такое, но не теряется ли интерес к ликвидации последствий Чернобыльской АЭС. То есть мы говорим обо всём что угодно, о парниковых газах, о зеленой энергетике и так далее, а Чернобыль всё равно по-прежнему опасен.

Я бы ещё просто добавил, Лёша если позволишь? По поводу собственно не только Чернобыля, да, мы идём дальше и Фукусима один, март две тысячи одиннадцатого и многое, многое другое в принципе.