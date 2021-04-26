Задумайтесь просто об одном в день трагедии Чернобыля. 40 лет назад наши предки могли построить АЭС

Да, мы строили не сами — одной большой семьёй Союза ССР. Сейчас мы не просто не в состоянии построить подобное, но даже изоляционное сооружение над энергоблоком строили дольше, чем наши предки строили АЭС. И это при международной помощи, а не сами.

И я не представляю, что было бы с нашей страной, случись эта трагедия сегодня. Страна просто бы рухнула.

У нас не осталось ничего — ни науки, ни технологий, ни промышленности. А власть и институты государства настолько обмелели, что подобные вызовы им просто не по силе.

Ну, реально, кто-то может представить Зеленского и всех этих марьянбезуглых в роли спасителей? Мы ужасно деградировали за годы независимости.

Да что там: за семь последних лет мы деградировали больше, чем за предыдущие 23 независимости.

Чернобыль — это не просто трагедия, это — безмолвный памятник нашему былому величию. Следы жизни более развитой цивилизации на нашей земле. Сегодня нам остаётся лишь с грустью вспоминать, что когда-то мы строили ракеты, самолёты и АЭС.

Александр Скубченко, Украина