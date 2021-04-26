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Чернобыль — не просто трагедия, а следы жизни более развитой цивилизации

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Чернобыль — не просто трагедия, а следы жизни более развитой цивилизации на Украине

Задумайтесь просто об одном в день трагедии Чернобыля. 40 лет назад наши предки могли построить АЭС

Да, мы строили не сами — одной большой семьёй Союза ССР. Сейчас мы не просто не в состоянии построить подобное, но даже изоляционное сооружение над энергоблоком строили дольше, чем наши предки строили АЭС. И это при международной помощи, а не сами.

И я не представляю, что было бы с нашей страной, случись эта трагедия сегодня. Страна просто бы рухнула.

У нас не осталось ничего — ни науки, ни технологий, ни промышленности. А власть и институты государства настолько обмелели, что подобные вызовы им просто не по силе.

Ну, реально, кто-то может представить Зеленского и всех этих марьянбезуглых в роли спасителей? Мы ужасно деградировали за годы независимости.

Да что там: за семь последних лет мы деградировали больше, чем за предыдущие 23 независимости.

Чернобыль — это не просто трагедия, это — безмолвный памятник нашему былому величию. Следы жизни более развитой цивилизации на нашей земле. Сегодня нам остаётся лишь с грустью вспоминать, что когда-то мы строили ракеты, самолёты и АЭС.

Александр Скубченко, Украина

Источник: https://news-front.info/2021/04/26/chernobyl-ne-prosto-tragediya-a-sledy-zhizni-bolee-razvitoj-czivilizaczii/
Метки: деградация украины, статьи, Украина, чернобыльская катастрофа
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7555 5387
    чужой час назад

      И с этим величием когда Украина потребляла от Союза больше чем отдавала ему, ей захотелось предать весь русский народ, и пойти в Европу. Этого предательства не забудут люди

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