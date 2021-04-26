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А.С.Пушкин “Медный всадник”. Читает Иннокентий Смоктуновский (1980)

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А.С.Пушкин "Медный всадник" в прочтении И.М. Смоктуновского

Год производства: 1980

Доктор филологических наук А.П.Чудаков рассказывает о создании и проводит филологический анализ поэмы А.С.Пушкина “Медный всадник”.
Поэму читает народный артист СССР лауреат Ленинской премии И.М.Смоктуновский.

Документальная передача "А.С.Пушкин. Медный всадник"
Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр., 1980 год

Автор сценария – Василий Марченков
Автор сценария – Татьяна Власихина
Режиссер – С. Федоткин
Режиссер – Юрий Калинин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nBmcWr7yy7Y
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