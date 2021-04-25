«Спутник V» самая эффективная вакцина в мире — Венесуэла
В Венесуэле высоко оценили российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», сообщил глава Минздрава Венесуэлы Карлос Альварадо.
«Я рад находиться здесь, в аэропорту Каракаса, чтобы получить новые дозы вакцины «Спутник V». Эта вакцина имеет наибольшую эффективность в мире» — сказал он.
Министр также отметил, что нынешняя поставка «Спутника V» позволит завершить вакцинирование медиков. Кроме того, поступившими дозами препарата будут прививать людей старшего возраста, добавил он.