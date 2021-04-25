Главная » Здоровье, Наука

«Спутник V» самая эффективная вакцина в мире — Венесуэла

118 0

В Венесуэле высоко оценили российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», сообщил глава Минздрава Венесуэлы Карлос Альварадо.

«Спутник V» самая эффективная вакцина в мире - Венесуэла

«Я рад находиться здесь, в аэропорту Каракаса, чтобы получить новые дозы вакцины «Спутник V». Эта вакцина имеет наибольшую эффективность в мире» — сказал он.

Министр также отметил, что нынешняя поставка «Спутника V» позволит завершить вакцинирование медиков. Кроме того, поступившими дозами препарата будут прививать людей старшего возраста, добавил он.

Источник: https://news-front.info/2021/04/24/sputnik-v-samaya-effektivnaya-vakczina-v-mire-venesuela/
Метки: вакцинация, венесуэла, Новости, последние мировые новости на сегодня, последние новости, спутник
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Le Figaro: «Спутник V» ставит шах и мат европейским критикам
«Спутник V»: уколоть нельзя блокировать
Русские снова сделали это — первыми запустили «Спутник»: в Бельгии восхитились Путиным и российской наукой
Вакцина «Спутник V» – верный курс на исцеление россиян от COVIDной заразы
Сажать на иглу
Что такое mRNA (мРНК) вакцина от коронавируса и как она работает
Как примут в мире российскую вакцину от ВИЧ
Юрий Селиванов: Земное исчадие сатаны

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru