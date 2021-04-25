Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.13
1896. Полковое знамя лейб-гвардии Егерского полка
1900. Вид на Исаакиевский собор от здания Сената
1900. Вид на Исаакиевский собор от здания Сената (вариант)
1900-е. Набережная Фонтанки у церкви Воскресения Христова
1901. Император Николай II, вдовствующая императрица Мария Федоровна и императрица Александра Федоровна. Майский парад
1901. Император Николай II, вдовствующая императрица Мария Федоровна и императрица Александра Федоровна. Майский парад (вариант)
1901. Смольный собор
1902. Река Мойка у Юсуповского дворца
1904. Генрих Прусский у посольства Германии
1907. Храм Спаса-на-Крови
1907. Группа казаков и офицеров лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка"
1907. Группа казаков и офицеров лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка
1909. Депутация лейб-гвардии Преображенского полка на открытии памятника Александру III
1909. Открытие памятника Александру III на Знаменской площади
1910. К 50-летнему юбилею Государственного банка. 2 июня
1910. Празднование 50-летия Императорского яхт-клуба. 20 июля
1910. Празднование 50-летия Императорского яхт-клуба. 20 июля (вариант)
1911. Прибытие Государя Императора Николая II на заседание Правительствующего Сената
1912. Императорская семья на Петровской набережной
Бонус
1888. Крушение поезда с императором Александром 3 возле станции Борки. 29 октября