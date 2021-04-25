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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.13

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1896. Полковое знамя лейб-гвардии Егерского полка
1896. Полковое знамя лейб-гвардии Егерского полка

1900. Вид на Исаакиевский собор от здания Сената
1900. Вид на Исаакиевский собор от здания Сената

1900. Вид на Исаакиевский собор от здания Сената (вариант)
1900. Вид на Исаакиевский собор от здания Сената (вариант)

1900-е. Набережная Фонтанки у церкви Воскресения Христова
1900-е. Набережная Фонтанки у церкви Воскресения Христова

1901. Николай II, императрица Мария Федоровна и Александра Федоровна. Майский парад
1901. Император Николай II, вдовствующая императрица Мария Федоровна и императрица Александра Федоровна. Майский парад

1901. Император Николай II, вдовствующая императрица Мария Федоровна и императрица Александра Федоровна. Майский парад (вариант).
1901. Император Николай II, вдовствующая императрица Мария Федоровна и императрица Александра Федоровна. Майский парад (вариант)

1901. Смольный собор
1901. Смольный собор

1902. Река Мойка у Юсуповского дворца
1902. Река Мойка у Юсуповского дворца

1904. Генрих Прусский у посольства Германии
1904. Генрих Прусский у посольства Германии

1907. Храм Спаса-на-Крови
1907. Храм Спаса-на-Крови

1907. Группа казаков и офицеров лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка
1907. Группа казаков и офицеров лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка"

1907. Группа казаков и офицеров лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка
1907. Группа казаков и офицеров лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка

1909 Депутация лейб-гвардии Преображенского полка на открытии памятника Александру III
1909. Депутация лейб-гвардии Преображенского полка на открытии памятника Александру III

1909. Открытие памятника Александру III на Знаменской площади
1909. Открытие памятника Александру III на Знаменской площади

1910. К 50-летнему юбилею Государственного банка. 2 июня
1910. К 50-летнему юбилею Государственного банка. 2 июня

1910. Празднование 50-летия Императорского яхт-клуба. 20 июля
1910. Празднование 50-летия Императорского яхт-клуба. 20 июля

1910. Празднование 50-летия Императорского яхт-клуба. 20 июля (вариант)
1910. Празднование 50-летия Императорского яхт-клуба. 20 июля (вариант)

1911. Прибытие Государя Императора Николая II на заседание Правительствующего Сената
1911. Прибытие Государя Императора Николая II на заседание Правительствующего Сената

1912. Императорская семья на Петровской набережной
1912. Императорская семья на Петровской набережной

Бонус
1888. Крушение поезда с императором Александром 3 возле станции Борки. 29 октября
1888. Крушение поезда с императором Александром 3 возле станции Борки. 29 октября

Источник: https://humus.livejournal.com/7727870.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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