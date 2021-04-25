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Первый в мире атомный ледокол “Ленин”

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3 декабря 1959 года был поднят флаг над первым в мире судном с ядерной энергетической установкой.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=guZ8m5JVc4I
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