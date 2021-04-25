Кому выгодно наше беЗдействие? Алексей Орлов и Михаил Ять
В трудных ситуациях принято надеяться на то, что кто-то или что-то поможет их решить за нас или существенно облегчит нам из них выход…
Но может быть, в этом навязанном нам стереотипе поведения не всё так радужно и гладко?
Может, не просто так нам предлагается отпустить руки от штурвала управления своей жизнью и передать их в руки случая?
Кому выгодно наше беЗдействие?
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