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Кому выгодно наше беЗдействие? Алексей Орлов и Михаил Ять

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В трудных ситуациях принято надеяться на то, что кто-то или что-то поможет их решить за нас или существенно облегчит нам из них выход…

Но может быть, в этом навязанном нам стереотипе поведения не всё так радужно и гладко?
Может, не просто так нам предлагается отпустить руки от штурвала управления своей жизнью и передать их в руки случая?
Кому выгодно наше беЗдействие?

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_AZSC-n8pwI
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