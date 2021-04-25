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1967-1970. Шандор Бояр путешествует по Советскому Союзу

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1967. Дербент
1967. Дербент

1967. Дербент
1967. Дербент

1967. Дубна. Улица Векслера - угол улицы Мещерякова, гостиница «Дубна»

1967. Северодонецк. Образец для испытаний микроавтобусас пластмассовым кузовом и двигателем от Волги
1967. Северодонецк. Образец для испытаний микроавтобусас пластмассовым кузовом и двигателем от Волги

1968. Львов. Вид с Галицкой площади из одного из номеров гостиницы «Георгий». Напротив фасада дома по улице Валова, 2
1968. Львов. Вид с Галицкой площади из одного из номеров гостиницы «Георгий». Напротив фасада дома по улице Валова, 2

1968. Львов. Галицкая площадь от площади Адама Мицкевича
1968. Львов. Галицкая площадь от площади Адама Мицкевича

1968. Кировоград
1968. Кировоград

1968. Кировоград.
1968. Кировоград

1968. Кировоград. Улица Архитектора Пайченко
1968. Кировоград. Улица Архитектора Пайченко

1969. Кировоград. Улица Карла Маркса. Швейная фабрика
1968. Кировоград. Улица Карла Маркса. Швейная фабрика

1969. Кировоград. Улица Карла Маркса. Швейная фабрика
1968. Кировоград. Улица Карла Маркса. Швейная фабрика

1969. Кировоград. Улица Карла Маркса. Швейная фабрика
1968. Кировоград. Улица Карла Маркса. Швейная фабрика

1968. Кировоград. Улица Ленина, дом 7
1968. Кировоград. Улица Ленина, дом 7

1970. Ленинград. Кафе
1970. Ленинград. Кафе

1970. Ленинград. АЗС на Кронверкской набережной у Иоанновского моста, ведущего к Петропавловской крепости.
1970. Ленинград. АЗС на Кронверкской набережной у Иоанновского моста, ведущего к Петропавловской крепости

1970. Ленинград. Невский проспект (2)
1970. Ленинград. Невский проспект

1970. Ленинград. Невский проспект
1970. Ленинград. Невский проспект

1970. Ленинград. Невский проспект
1970. Ленинград. Невский проспект

1970. Ленинград. Невский проспект, Аничков мост
1970. Ленинград. Невский проспект, Аничков мост

1970. Ленинград. Невский проспект, Аничков мост1
1970. Ленинград. Невский проспект, Аничков мост

1970. Ленинград. Ресторан
1970. Ленинград. Ресторан

1970. Ленинград. Улица Герцена, напротив входа на Дворцовую площадь
1970. Ленинград. Улица Герцена, напротив входа на Дворцовую площадь

1970. Ленинград. Церковь Святого Спиридона Тримифунтского в здании Адмиралтейства, вид с Дворцового моста.
1970. Ленинград. Церковь Святого Спиридона Тримифунтского в здании Адмиралтейства, вид с Дворцового моста

1970. Ленинград
1970. Ленинград

1970. Москва. Калининский проспект
1970. Москва. Калининский проспект

1970. Москва. Калининский проспект
1970. Москва. Калининский проспект

1970. Рига. Центральный рынок
1970. Рига. Центральный рынок

Источник: https://humus.livejournal.com/7728874.html
Метки: дербент, история, Ленинград, львов, Москва, Россия, фото
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