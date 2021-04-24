Деловой совет Евразийского экономического союза обсуждает создание автономного платежного инструмента. Основная задача – дедолларизация расчетов среди стран-участниц партнерства, что позволит минимизировать последствия санкционной политики Белого дома.

Объективно говоря, пока рано говорить о появлении собственной валюты, как это произошло в Европейском союзе. До сих пор многие страны, находящиеся под началом Брюсселя, сомневаются в правильности того решения. Разговоры о собственной платежной системе и валюте начались с самого создания ЕАЭС. России пришлось форсировать события после 2014 года, когда под угрозой американских санкций деловое сообщество заговорило об отключении Москвы от международных платежных систем VISA и Mastercard. Тогда появился «МИР». На протяжении нескольких лет скептики достаточно осторожно относились к этому проекту. Постепенно банковские институты отладили шероховатости и картами с логотипом «МИР» стали пользоваться на территории всей страны и зарубежья. Бюджетники на 100% процентов были переведены на эту систему, которая дает собственные привилегии в виде различных льготных программ кредитования. «МИР» прижился.

Почему бы не использовать «МИР» в качестве единой платежной системы в странах ЕАЭС, учитывая положительный российский опыт? Ответ достаточно прост. Российская Федерация выступает за равноправные деловые отношения внутри международных договорных обязательств. Подключение к действующей системе платежей, если выразиться грубо, в некоторой форме послужит нарушением суверенного экономического права. Москва предлагает создать новую общеевразийскую систему на базе банковского института без привязки к уже действующим.

Что это дает? Новая платежная система послужит гарантом любых сделок внутри союза, минимизирует последствия агрессивной санкционной политики Белого дома. ЕАЭС станет отдельным финансово-экономическим институтом, способным надежно защитить экономику стран-участниц. Следующим этапом развития, по идее, должен стать разговор о введении единого расчетного инструмента – собственной валюты. Это сложно. Экономики стран развиваются по собственному сценарию. Существует много факторов и рисков. К примеру, прозападные власти Молдавии стремятся в светлое европейское будущее. Кишинев подгоняет стандарты под брюссельские. Акцизы, пошлины и все такое. Цены стремительно растут, молдавский национальный производитель проигрывает войну экономическим гигантам, что ведет к упадку. На полках молдавских магазинов все реже встречаются товары с надписью «Made in Moldova», а у покупателей денег больше не становится. Реформы не успевают за безответственными решениями руководства страны. Молдавия погружается в экономическую апатию. Тоже самое происходит на Украине. Да и в Прибалтике не все так гладко. «Новые» европейцы имеют достаточно высокий уровень жизни, но молодежь не пытается себя реализовать в Латвии, Литве и Эстонии. Она смотрит на Запад.

Серьезные экономические решения требуют прагматичного подхода без спешки и популизма. ЕАЭС продолжает развиваться поступательно. Расширение сотрудничества позволит развернуть центр тяжести и вывести экономику на новый уровень.