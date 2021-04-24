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Учиться у Ленина

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"Учиться у Ленина". Е.Ю.Спицын на канале Красная Линия в программе "Точка зрения".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p2KcNjIxH0A
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7545 5377
    чужой 27 мин. назад

      После Иосифа все наработанные программы по умному Ленину привели к ваучерам и развалу.
      Ленинские программы нужно сохранить так, чтобы осталось только хорошее.
      Делать в будущем нужно так, чтобы не было больше развала и ограбления народа.

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