Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.12
1900-е. Члены общества «Маяк» на катке в Юсуповом саду
1900-е. Ученицы Мариинской женской гимназии в Царском Селе
1900-е. Гардемарины и офицер на занятиях верховой ездой
1902. Всероссийский съезд инженеров-электриков ЭТИ. 26 февраля
1902. Офицер и паж со знаменем Пажеского корпуса
1903. Продажа кустарных крестьянских изделий на благотворительном базаре
1904. Макет корабля на Вербном благотворительном базаре
1907. Группа придворного оркестра по случаю 25-летнего юбилея. 21 октября
1910. Внутренний вид одного из кондитерских магазинов товарищества «Жорж Борман»
1910. К 25-летию Податной инспекции
1910. Коломяжский ипподром. Моноплан пролетает вдоль трибун
1911. 1-й железнодорожный полк. Солдаты, офицеры и члены их семей
1911. Солдаты и офицер местной команды у Петропавловской крепости
1912. Банкет офицеров лейб-гвардии Драгунского полка во дворце великой княгини Марии Павловны
1912. Продажа открыток в пользу Красного креста, приготовленных в мастерской центрального склада
1912. Солнечное затмение. Оскар Баклунд и его сотрудники из Пулковской обсерватории наблюдают солнечное затмение
1912. Солнечное затмение. Станция наблюдения на Марсовом поле
1912. Съезд представителей старообрядческих общин в зале Городской думы
1913. Аттракционы в петровском парке
1913. Группа юнкеров казачей сотни Николаевского кавалерийского училища на манеже