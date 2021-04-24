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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.12

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1900-е. Члены общества «Маяк» на катке в Юсуповом саду
1900-е. Члены общества «Маяк» на катке в Юсуповом саду

1900-е. Ученицы Мариинской женской гимназии в Царском Селе
1900-е. Ученицы Мариинской женской гимназии в Царском Селе

1900-е. Гардемарины и офицер на занятиях верховой ездой
1900-е. Гардемарины и офицер на занятиях верховой ездой

1902. Всероссийский съезд инженеров-электриков ЭТИ. 26 февраля
1902. Всероссийский съезд инженеров-электриков ЭТИ. 26 февраля

1902. Офицер и паж со знаменем Пажеского корпуса.
1902. Офицер и паж со знаменем Пажеского корпуса

1903. Продажа кустарных крестьянских изделий на благотворительном базаре
1903. Продажа кустарных крестьянских изделий на благотворительном базаре

1904. Макет корабля на Вербном благотворительном базаре
1904. Макет корабля на Вербном благотворительном базаре

1907. Группа придворного оркестра по случаю 25-летнего юбилея. 21 октября
1907. Группа придворного оркестра по случаю 25-летнего юбилея. 21 октября

1910. Внутренний вид одного из кондитерских магазинов товарищества «Жорж Борман»
1910. Внутренний вид одного из кондитерских магазинов товарищества «Жорж Борман»

1910. К 25-летию Податной инспекции
1910. К 25-летию Податной инспекции

1910. Коломяжский ипподром. Моноплан пролетает вдоль трибун
1910. Коломяжский ипподром. Моноплан пролетает вдоль трибун

1911. 1-й железнодорожный полк. Солдаты, офицеры и члены их семей.
1911. 1-й железнодорожный полк. Солдаты, офицеры и члены их семей

1911. Солдаты и офицер местной команды у Петропавловской крепости
1911. Солдаты и офицер местной команды у Петропавловской крепости

1912. Банкет офицеров лейб-гвардии Драгунского полка во дворце великой княгини Марии Павловны
1912. Банкет офицеров лейб-гвардии Драгунского полка во дворце великой княгини Марии Павловны

1912. Продажа открыток в пользу Красного креста, приготовленных в мастерской центрального склада
1912. Продажа открыток в пользу Красного креста, приготовленных в мастерской центрального склада

1912. Солнечное затмение. Оскар Баклунд и его сотрудники из Пулковской обсерватории наблюдают солнечное затмение
1912. Солнечное затмение. Оскар Баклунд и его сотрудники из Пулковской обсерватории наблюдают солнечное затмение

1912. Солнечное затмение. Станция наблюдения на Марсовом поле
1912. Солнечное затмение. Станция наблюдения на Марсовом поле

1912. Съезд представителей старообрядческих общин в зале Городской думы
1912. Съезд представителей старообрядческих общин в зале Городской думы

1913. Аттракционы в петровском парке
1913. Аттракционы в петровском парке

1913. Группа юнкеров казачей сотни Николаевского кавалерийского училища на манеже
1913. Группа юнкеров казачей сотни Николаевского кавалерийского училища на манеже

1913. Император Николай II на крыльце Народного дома
1913. Император Николай II на крыльце Народного дома

Источник: https://humus.livejournal.com/7726022.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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