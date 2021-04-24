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Россия завершила масштабные военные учения на юго-западных рубежах

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Russia orders end to huge

В пятницу министр обороны России приказал прекратить военные учения возле Украины с участием десятков тысяч военнослужащих и военных кораблей, несмотря на провокации со стороны Североатлантического альянса.

 

Объявление было сделано, когда президент Владимир Путин пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры в Москву, вместо неоднозначного предложения главы Украины о встрече на линии соприкосновения ВСУ и военных ДНР и ЛНР.

Российские войска продемонстрировали свою способность обеспечить надежную защиту России, именно поэтому было принято решение о возвращении военнослужащих в места постоянной дислокации.

Министр обороны Шойгу, прибывший в Крым ранее в тот же день для наблюдения за военными учениями, сказал, что Москва внимательно следит за передвижениями НАТО и будет сохранять бдительность.

Военное ведомство опубликовало впечатляющие кадры наземных и морских маневров, на которых были запечатлены элитные десантные подразделения, самолеты, пилоты которых выполняли сложнейшие маневры и пехотные машины, пересекающие наземные препятствия.

Таким образом Российская Федерация продемонстрировала своим «западным партнерам», с чем придется столкнуться потенциальному агрессору, решившему перейти те самые «красные линии», о которых недавно говорил Владимир Путин.

Более того, по мнению целого ряда зарубежных журналистов, после демонстрации мощи российской армии, Киев на долгое время откажется от каких-либо инициатив, связанных с началом полномасштабных боевых действий на Донбассе.

Тем не менее, не стоит ждать в краткосрочной перспективе, что украинские власти пойдут на переговоры с собственным населением, проживающем на юго-востоке страны. Киев в свойственной ему манере продолжит наносить точечные удары по жилым кварталам, убивая автоматным огнем и минометами мирных граждан.

Так, недавно даже наблюдательная миссия ОБСЕ на востоке Украины, «контролирующая европейскую безопасность», забила тревогу в связи с «почти беспрецедентными ограничениями и препятствиями для ее работы», а также увеличением числа жертв среди гражданского населения.

 

Источник: http://westvoices.ru/analytics/43349/
Метки: Россия, Украина
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