Маленький Принц – Антуан де Сент-Экзюпери (аудиокнига)
Леону Верту. Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание: этот взрослый мой самый лучший друг. И еще: он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно. И он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначало были детьми, только мало кто из них об этой помнит. И так, я исправляю посвящение: Леону Верту, когда он был маленький.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DUJlTHXWGNE