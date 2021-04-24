Главная » Видео, История, Мировоззрение, Творчество

Лествица. 1 ступень. Об отречении от мирского жития

87 0

Почти 15 веков назад святой Иоанн написал инструкцию Восхождения на Небо. Она так и называется —  Лестница. Или «Лествица».  Иоанн Лествичник был игуменом монастыря на Синае. Там он и оставил монахам и всему миру эту книгу: 30 глав, 30 ступеней.  Это однин из самых известных аскетических трудов.
_________________
В первый день Великого поста на телеканале «СПАС» выходит экранизация «Лествицы».

Ведущие телепроекта протоиерей Игорь Фомин и Борис Корчевников пытаются в контексте современных реалий доступно донести до зрителей смысл размышлений и поучений преподобного Иоанна, опираясь на Священное Писание, историю Церкви и личный духовный опыт.

В этом ведущим помогают известные лица Церкви: митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, епископ Переславский и Угличский Феоктист и профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.

Документальный цикл состоит из 30 серий, по количеству ступеней в «Лествице», в хронологическом порядке. Каждая из частей посвящена одной ступени.

Почти первые слова «Лествицы»: «Христианин есть тот, кто сколько возможно человеку, подражает Христу – словами, делами, помышлениями». Может, поэтому, и первая ступень «Лествицы» так подражает первому шагу в общественном служении Христа.  Лествичник зовет на этой ступени отречься от мира. Вот и Спаситель, прежде чем выйти на служение, ушел от мира. 

Первая серия называется так же, как первая глава труда Иоанна Лествичника — «ОБ ОТРЕЧЕНИИ ОТ МИРСКОГО ЖИТИЯ».
___________________________________________

Съёмки проекта прошли в Израиле, Палестине, Италии, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, городе Старица Тверской области и Москве. Проект «Лествица» будет выходить каждый будний день Великого поста. 

Генеральный директор телеканала «СПАС», ведущий проекта «Лествица» Борис Корчевников:

«Этой книге пятнадцать веков. Она как твёрдая ракушка, внутри которой бесценная жемчужина, но до неё надо добраться, вскрыть твердь векового материала. Так и «Лествица»: читать ее на некоторых страницах непросто, но если сделать над собой хоть малюсенькое усилие и пробраться через толщу отошедших со временем слов и формулировок, то открывается невероятное сокровище: главное знание Церкви о том, как устроен человек, как в нас действует грех, как и зачем с ним бороться и как выйти победителем из этой борьбы. Это первый документальный проект на такие трудноосязаемые, «трудноокартиниваемые» темы. Несложно снять про монастырь, храм или человека. Труднее снять про молчание, страх, целомудрие, рассуждение –  именно эти и другие добродетели и грехи и есть темы каждой главы «Лествицы». Это и есть уровни духовного восхождения по лестнице в Небо. Мы очень старались сделать непростую «Лествицу» простой и близкой для зрителя. Эта книга хоть и писалась для монахов и, больше того, для настоящих подвижников, какие жили в ту пору, но все те законы человеческой природы, о которых говорит святой Иоанн Лествичник, одинаково работают во всех людях на Земле. Счастье, когда эти законы тебе известны».

Приятного просмотра!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KY55qKblrNg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сколько заводов построил в России Путин? Ответ популистам (Время-вперёд! #263)
Послание с Плеяд
Славянскимъ Детямъ Посвящается
СЕНСАЦИОННОЕ Обращение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева к гражданам страны (Президент просит о помощи?)
Возвращение СветоРусской ВсеяСветной Буквицы.
Ливия в Борьбе
Попы поднадоели россиянам
О тонких сущностях управляющих людьми

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru