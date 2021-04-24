Почти 15 веков назад святой Иоанн написал инструкцию Восхождения на Небо. Она так и называется — Лестница. Или «Лествица». Иоанн Лествичник был игуменом монастыря на Синае. Там он и оставил монахам и всему миру эту книгу: 30 глав, 30 ступеней. Это однин из самых известных аскетических трудов.

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В первый день Великого поста на телеканале «СПАС» выходит экранизация «Лествицы».

Ведущие телепроекта протоиерей Игорь Фомин и Борис Корчевников пытаются в контексте современных реалий доступно донести до зрителей смысл размышлений и поучений преподобного Иоанна, опираясь на Священное Писание, историю Церкви и личный духовный опыт.

В этом ведущим помогают известные лица Церкви: митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, епископ Переславский и Угличский Феоктист и профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.

Документальный цикл состоит из 30 серий, по количеству ступеней в «Лествице», в хронологическом порядке. Каждая из частей посвящена одной ступени.

Почти первые слова «Лествицы»: «Христианин есть тот, кто сколько возможно человеку, подражает Христу – словами, делами, помышлениями». Может, поэтому, и первая ступень «Лествицы» так подражает первому шагу в общественном служении Христа. Лествичник зовет на этой ступени отречься от мира. Вот и Спаситель, прежде чем выйти на служение, ушел от мира.

Первая серия называется так же, как первая глава труда Иоанна Лествичника — «ОБ ОТРЕЧЕНИИ ОТ МИРСКОГО ЖИТИЯ».

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Съёмки проекта прошли в Израиле, Палестине, Италии, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, городе Старица Тверской области и Москве. Проект «Лествица» будет выходить каждый будний день Великого поста.

Генеральный директор телеканала «СПАС», ведущий проекта «Лествица» Борис Корчевников:

«Этой книге пятнадцать веков. Она как твёрдая ракушка, внутри которой бесценная жемчужина, но до неё надо добраться, вскрыть твердь векового материала. Так и «Лествица»: читать ее на некоторых страницах непросто, но если сделать над собой хоть малюсенькое усилие и пробраться через толщу отошедших со временем слов и формулировок, то открывается невероятное сокровище: главное знание Церкви о том, как устроен человек, как в нас действует грех, как и зачем с ним бороться и как выйти победителем из этой борьбы. Это первый документальный проект на такие трудноосязаемые, «трудноокартиниваемые» темы. Несложно снять про монастырь, храм или человека. Труднее снять про молчание, страх, целомудрие, рассуждение – именно эти и другие добродетели и грехи и есть темы каждой главы «Лествицы». Это и есть уровни духовного восхождения по лестнице в Небо. Мы очень старались сделать непростую «Лествицу» простой и близкой для зрителя. Эта книга хоть и писалась для монахов и, больше того, для настоящих подвижников, какие жили в ту пору, но все те законы человеческой природы, о которых говорит святой Иоанн Лествичник, одинаково работают во всех людях на Земле. Счастье, когда эти законы тебе известны».

Приятного просмотра!