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Советские вертолётчики в Афганистане. Вспоминает Николай Иващенко. Часть вторая

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На этот раз в гостях у «Специнформа» воздушный рабочий войны — лётчик армейской авиации, пилот вертолёта Ми-8. Николай Иващенко окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, распределился в Забайкальский Военный округ. В 1981 году из Могочи был направлен в командировку в ДРА, в полк, дислоцировавшийся в Кундузе.

В составе 181-го отдельного вертолётного полка, изначально предназначавшегося для выполнения важных правительственных задач по поиску и встрече спускаемых аппаратов космических кораблей, выполнил 645 боевых вылетов с общим налётом в 656 часов в качестве лётчика-штурмана. В 1982 году был награждён орденом «Красной Звезды».

На ваших экранах вторая часть видеоинтервью Николая Петровича Иващенко. С первой  частью вы сможете ознакомиться здесь: https://youtu.be/VjDZGf5xGbM​

«Специнформ» твёрдо намерен продолжать «афганский» цикл новыми рассказами и личными историями ветеранов всех родов войск, воевавших в Афганистане в составе 40-й Армии. И уже ставшее традиционным пожелание, думаю, будет не лишним и на этот раз: если у вас есть возможность рассказать о своей войне — свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «Специнформа». Адрес для связи:  info©spezinform.ru (не забудьте заменить © в адресе на @).

Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие. И расскажут так, как им будет выгодно.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X44D-LVyEmk
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