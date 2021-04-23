Медведь проснулся, встал и зарычал

Главное для нас событие недели – очередное ежегодное послание президента России Федеральному собранию (а заодно и всем нам). Как обычно, большое и указывающее многие новые направления нашего общего движения. И главное – вложения в далекое будущее страны.

Впервые за последние три десятилетия – беспрецедентные деньги на образование и науку:

“Мы понимаем, что наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение. До 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные, исследования Россия только из федерального бюджета направит триллион шестьсот тридцать миллиардов рублей”.

Открытым текстом сообщаю: наш президент на век вперед заглядывает. Фундаментальные исследования дают плоды через многие десятилетия, поэтому невидимая рука рынка их в лучшем случае не кормит, а порою и душит.

Как нас в лихие девяностые учили? К чему дотационные НИИ, если бюджет любой фармкорпорации больше бюджета РФ?

Гайдаровский людоедский рынок безработицей вынудил сотни тысяч ученых уехать на Запад, где их знания ждали с распростертыми объятиями! Потому что на Западе прекрасно понимали: разговоры о невидимой руке рынка – ложь, а суверенитет начинается с учителя и профессора.

Новые средние и высшие школы в послании упомянуты отдельным пунктом, на отдельные деньги. Будет кому и открывать, и изобретать, и конструировать…

Открытым текстом напоминаю: такой уровень поддержки образования и науки был у нас введен почти век назад, в первом пятилетнем плане развития народного хозяйства. И меньше чем за пятнадцать лет появились у нас создатели нового поколения боевой техники с небывалым размахом производства, так что мы выстояли против Европы, объединенной под Гитлером. Да еще и ученые, сделавшие пораньше американцев водородную бомбу и ракеты, способные доставить ее американцам на дом.

Иосиф Виссарионович Джугашвили по ходу исполнения того плана сказал: кадры, овладевшие техникой, решают все. Будут у нас теперь и новая техника, и кадры, ею владеющие. И любой враг – хоть новый вирус, хоть старый маразматик – будет разбит. Ибо наше дело – правое.

Красные линии

В послании Федеральному собранию президент Российской Федерации говорил в основном о наших внутренних делах. Про международные отношения – меньше пятнадцати минут. Зато убедительно.

“Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами”.

Открытым текстом сказано: правила – новые! Теперь мы сами определяем, где наши партнеры перегнули палку, и вправе действовать без предупреждения и согласования. Да так, что мало не покажется.

В Соединенных Государствах Америки нашу решимость уже чувствуют. Корабли, шедшие в Черное море пощекотать нам границу и нервы, развернули у турецких проливов. Потому что все поняли: мишка проснулся! А как смешно было прыгать на мохнатой спине спящего хищника, бить по носу… Пока медведь не встал и не зарычал.

Шутники, еще недавно самоуверенные, вдруг увидели, что у казавшегося беззащитным есть и когти, и зубы, и умение атаковать быстро и безжалостно. Лес затих…

А ведь как любили проводить красную черту наши стратегические конкуренты! Помните заявление Обамы, что применение Асадом химического оружия против террористов будет поводом для прямого удара Соединенных Государств Америки по Сирии? А Путин вдруг уговорил Асада официально сдать Организации по запрещению химического оружия весь запас боевой химии. И СГА не смогли защищать террористов так открыто, как хотели.

Но сейчас открытым текстом заявлено: времена шахмат прошли! Вы подвели свои войска к нашим границам. Вы грозите нам и нашим людям в Донбассе открытым конфликтом. И думаете, что мы будем искать остроумные дипломатические ходы?

Самое умное, что может сделать человек, шутки ради разбудивший медведя, это поскорее убраться домой. Иначе ведь и кроссовок не останется…

Знает Зеленский, чьё мясо съел

На этой неделе Зеленского прорвало. Записал ужасно нелепое обращение к Владимиру Владимировичу Путину. И пригласил главу Российской Федерации на встречу — цитирую — «в любом месте украинского Донбасса». Закончил же словами «слава Украине». Так сказать, вишенка на торте.

Открытым текстом напоминаю: лозунг «слава Украине» придумали век назад нациестроители, пытающиеся прямыми репрессиями превратить юго-западную часть русского народа в антирусских. Ради этой бредовой цели они пошли на союз с Гитлером. Под этим лозунгом занимались массовыми убийствами миллионов. С ними сражались в Великой Отечественной войне те самые ветераны, над кем комический актёр в своей речи льёт крокодиловы слёзы. Мол, они страдают от страшной агрессии РФ.

На самом деле Зеленский прекрасно знает, кто и как обстреливает Донбасс. Одного приказа его, как Верховного главнокомандующего, достаточно, чтобы старики и дети в Донецке и Луганске перестали погибать! Одного слова! Это прекрасно понимают и в Берлине, и в Париже!

Открытым текстом спрашиваю: зачем Зеленский «лепит горбатого»? Неужто верит, что новая, выходящая уже за все пределы приличия попытка перевалить со своей головы на здоровую окажется успешнее предыдущих? Или просто надеется оправдаться за предстоящее самоубийственное для Украины возобновление боевых действий по требованию Соединённых Государств Америки? Оправдаться перед теми, кто голосовал за его экранный образ и предвыборные обещания?

Открытым текстом предупреждаю: не будет ему оправдания — народ Украины тоже прекрасно видит, кто и зачем пытается его превратить в топливо для пожара, где СГА погреют руки. Поэтому и не отреагировали в Кремле на слезотворное обращение комедианта. Не клоунады ждут от Зеленского в мире. А самостоятельных мудрых решений. Вот только, боюсь, зря ждут…