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Коронавирусная ситуация в Аргентине лучше благодаря «Спутнику V»

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Журналисты из России получили ответное письмо от аргентинской компании OSDEPYM. Она опровергла информацию о том, что «Спутник V» влияет на снижение уровня тромбоцитов в крови.

Буэнос-Айрес-Аргентина

В медийном пространстве уже не раз появлялись фейки, сказывающиеся негативно на имидже российской вакцины. Вот, и наши журналисты решили проверить новость из Аргентины о якобы негативном влиянии на организм  после вакцинации. Аргентина опровергла эту информацию, и специалисты из OSDEPYM подтвердили эффективность «Спутник V» в 97,6% случаях. Аргентинцы не жаловались на неклассические побочные эффекты. В течение трех дней может подняться температура – это обычная реакция организма на вакцину.

«В этой связи наша страна признает вклад РФ через вакцину «Спутник V» крайне важным для осуществления плана вакцинации в Аргентине. Стоит отметить, что не было зарегистрировано никаких осложнений после инъекции, кроме редких временных реакций, которые стоит ожидать в процессе вакцинации», — говорят специалисты.

Такая агрессия скорее всего связана с политической борьбой на международной арене. Если Запад признает эффективность вакцины «Спутник V», то он будет вынужден и признать научную победу России над коронавирусом.

«На сегодняшний день можно увидеть в аргентинских СМИ полностью положительное отношение к вакцине «Спутник V». Негативные мнения о препарате, с которыми мы сталкивались с конца 2020 года, были единичными, необоснованными и оппортунистическими. Они исходили от оппозиционного меньшинства, на кого и ссылались некоторые СМИ», — рассказали сотрудники OSDEPYM.

 На сегодняшний день в Аргентине 7,5 млн доз вакцин: 60% - это «Спутник V», а 25% - вакцина китайского происхождения. Всего из России поступило 12 поставок.

«Сегодня «Спутник V» — главная вакцина в нашей стране, она составляет две трети от общего количества доз, которые у нас есть для вакцинации населения. На сегодняшний день механизм вакцинации находится под строгим контролем и работает в полной мере, чтобы справиться со второй волной пандемии, которую страна переживает», - говорят в OSDEPYM

Правительство Аргентины всегда стремилось коммуницировать с Россией не только в политических, но и торговых сферах.  

Отметим, что вакцина «Спутник V» уже признана в 59 странах. В скором будущем присоединятся и другие государства, например, Турция.

 

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