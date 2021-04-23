Исследования реки Зеи в 1907-1909 гг. Часть 5
Исследования реки Зеи в 1907-1909 гг. Часть 1
Исследования реки Зеи в 1907-1909 гг. Часть 2
Исследования реки Зеи в 1907-1909 гг. Часть 3
Исследования реки Зеи в 1907-1909 гг. Часть 4
Тип пожилого крестьянина (старообрядца) из деревни Бардагон
Тип русского крестьянина
Заимка Куцева. Группа обитателей заимки на фоне барака
Кореец
Постройка лодок на берегу реки Инорогды
Вид Инорогдинского переката с вершины сопки
Вид заносов правого берега на Инорогдинской гидрометрической станции
Вид участка левого берега реки Зеи ниже села Дамбуки
Вид переката «Варнак» на реке Зее
Вид каменной гряды на перекате «Большой Амунджак» на реке Зее
Вид обрывистого правого берега реки Зеи у деревни Голубой
Вид известкового завода на берегу реки Зеи близ Мраморного утеса
Зимний лагерь изыскатель партии на берегу реки
Замерзшее русло реки Зеи близ устья Гилюя
Вид долины Ключа
Вид берега реки Тену близ устья
Момент проведения триангуляционных измерений под вышкой на берегу реки
Момент укладки репера на берегу реки
Момент гидрометрических работ с вертушкой на плоту посреди реки