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Сергей Патянин. Миноносцы и минные крейсера Российского флота

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Сергей Владимирович Патянин рассказывает про миноносцы и минные крейсера Российского флота.
- Какой корабль можно считать первым русским миноносцем?
- Какие корабли брались за основу для постройки русских миноносцев?
- Сколько миноносцев и каких типов было построено для  Российского флота?
- Какие миноносцы были самыми удачными?
- Как появился тип кораблей: "Минный крейсер"?
- Сколько минных крейсеров было построено для  Российского флота?
Ответ на эти вопросы от ведущего военного историка!

Александр Дашьян про эволюцию миноносцев:
https://youtu.be/27NpjK4Zzfo​
Александр Дашьян рассказывает о рождении нового класса боевых кораблей – миноносцев:
https://youtu.be/-MYkcqKfKzs

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BIFV9-9SJQY
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