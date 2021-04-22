Сергей Патянин. Миноносцы и минные крейсера Российского флота
Сергей Владимирович Патянин рассказывает про миноносцы и минные крейсера Российского флота.
- Какой корабль можно считать первым русским миноносцем?
- Какие корабли брались за основу для постройки русских миноносцев?
- Сколько миноносцев и каких типов было построено для Российского флота?
- Какие миноносцы были самыми удачными?
- Как появился тип кораблей: "Минный крейсер"?
- Сколько минных крейсеров было построено для Российского флота?
Ответ на эти вопросы от ведущего военного историка!
Александр Дашьян про эволюцию миноносцев:
https://youtu.be/27NpjK4Zzfo
Александр Дашьян рассказывает о рождении нового класса боевых кораблей – миноносцев:
https://youtu.be/-MYkcqKfKzs