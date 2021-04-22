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Радио Аврора 21.04.2021

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Американцы бьют в Европе по больному

Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев. Мой сегодняшний собеседник публицист Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, что вы отметили за прошедшую неделю в политическом и экономическом поле нашей планеты? событий было очень много.

Реанимацию Петрова и Боширова ради интереса фирмы Westinghouse, это пожалуй самое впечатляющее и самое забавное на мой вкус событие. Я имею ввиду, что Петрова и Боширова обвинили в взрыве оружейного склада. Причём за этот взрыв пять лет назад уже несколько человек в Чехии осуждены, ну подробности не помню кого именно, но помню что этот склад использовался для вещей прямо запрещенных чешскими же законами, а именно для снабжения Украины боеприпасами, да ещё и боеприпасами устарелыми и могли взорваться вполне самостоятельно без чьих бы то ни было усилий и за это люди были осуждены. То есть какие есть основания для пересмотра этого дела, ну естественно ровно никаких и совершенно очевидно, что речь идёт именно о том, чтобы исключить “Росатом” из тендера на реконструкцию атомной станции в Чехии.

Ну, и лично мне представляется, что дело этим не ограничится. Просто интересно каких именно диверсантов и шпионов найдут французских и южно-корейских, поскольку французике и южно-корейские фирмы тоже участвуют в тендере на эту самую реконструкцию атомной станции. И очевидно, если уж пустились во все тяжкие, то скорее всего будут изрядные проблемы и у этих компаний, но вот как именно их организуют, найдётся ли какой-нибудь Мсьё Бонд или ещё что-нибудь в этом духе это мне просто интересно. Но ясно, что это будет. Вот это пожалуй главное.

Но и конечно же колоссальная проблема это недавно раскрытый заговор предусматривающий убийство президента Лукашенко или по меньшей мере взятие в залог его детей. То есть это уж совершенно откровенный террор и в то же время террор явно подкреплённый государственными усилиями. Поскольку по меньшей мере один из участников этого заговора не просто гражданин соединённых государств Америки, а человек в разное время занимавший там очень серьёзные роли в структурах, так или иначе связанных с издевательствами над Белоруссией.

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-21-04-2021/
Метки: аврора, боширов, лукашенко, Петров
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