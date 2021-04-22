Давление США на РФ стало рекламной компанией для новинок российского вооружения.

Что только не перепробовали американцы, пытаясь посильнее надавать на Россию. И бесконечные санкции вводили, и всех соседей пытались против настроить, и провокации на границах устраивали. Естественно, нацелились американцы и на российские поставки вооружения, пытаясь прекратить поставки их партнерам.

Но, как верно подметили китайские аналитики из издания Sohu, перестарались янки, и в итоге прорекламировали наше вооружение. Причиной тому – постоянные заявления Вашингтона о растущей военной мощи Москвы. Получилась весьма убедительная пиар-кампания – раз США постоянно говорят о своих опасениях из-за российского оружия, значит, надо брать.

Аналитики из Китая отметили, что РФ занимает второе место в мире по продажам оружия, уступая в этом рейтинге лишь США. За 2020 год сумма, вырученная за поставки российского оружия за рубеж, составила порядка 13 млрд долларов. Так что американцам не удалось сорвать экспортные поставки РФ, а даже наоборот. Более того, за счет увеличения экспорта российским производителям удалось снизить затраты на производства своих боевых систем. То есть получился даже двойной эффект благодаря стараниям США. Как говорится – не рой другому яму.