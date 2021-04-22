Интервью Святослава Бэлзы с Дмитрием Хворостовским. Музыка в эфире (1994)
Интервью Святослава Бэлзы с Дмитрием Хворостовским. Музыка в эфире
Почему Дмитрий Хворостовский в опере "Евгений Онегин" в сцене дуэли стрелял не в Ленского, а в Зарецкого? Чем бы занимался, если бы не стал певцом?
Оперный певец Дмитрий Хворостовский стал знаменитым после Международного конкурса "Певец мира" в 1989 году. С того времени он выступал на сцене лучших оперных театров мира.
Ведущий программы "Музыка в эфире" – музыкальный критик Святослав Бэлза пригласил в студию Дмитрия Хворостовского для съемки передачи, посвященной его творческому пути, которая вышла в эфир в 1994 году.
Предлагаем посмотреть фрагмент документальной записи интервью с Д.Хворостовским, который не вошел в эфирную передачу.
Фрагмент документальной записи "Музыка в эфире".
Студия музыкальных и развлекательных программ Телерадиокомпании “Останкино”, 1994 г.