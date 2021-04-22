80 лет назад началась одна из самых необычных войн в истории человечества. Это была не просто война двух государств. Это была война на уничтожение. Ценой поражения Советского Союза в этой войне была гибель не просто государства, а гибель нации, гибель десятков миллионов наших сограждан в результате решений, принятых германским руководством.

Эта война радикально отличалась от той, что проходила в 1914-1918 годах… Переход германскими войсками Советской границы 22 июня 1941 года означал катастрофу и гибель не только для Красной Армии, но и для многих миллионов гражданских лиц.

Алексей Валерьевич Исаев рассказывает об истоках германской войны на уничтожение:

- Гитлер: случайность или закономерность для Германии;

- Экономика предвоенной Европы: расклад сил и влияние на Германские планы;

- Европе нужна еда, Германии нужны рабочие руки;

- Десятки миллионов лишних людей;

- Баку будет немецким!

- Никто не должен носить оружие кроме немцев;

- Война на уничтожение любой русской государственности;

- Вермахт – один из механизмов машины уничтожения.

Хроника Нюрнбергского процесса, документы (в том числе, упоминаемые в лекции), свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте проекта «Нюрнберг | Без срока давности»:

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