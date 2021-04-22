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Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 1: «Запланированный геноцид»

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80 лет назад началась одна из самых необычных войн в истории человечества. Это была не просто война двух государств. Это была война на уничтожение. Ценой поражения Советского Союза в этой войне была гибель не просто государства, а гибель нации, гибель десятков миллионов наших сограждан в результате решений, принятых германским руководством.
Эта война радикально отличалась от той, что проходила в 1914-1918 годах… Переход германскими войсками Советской границы 22 июня 1941 года означал катастрофу и гибель не только для Красной Армии, но и для многих миллионов гражданских лиц.

Алексей Валерьевич Исаев рассказывает об истоках германской войны на уничтожение:
- Гитлер: случайность или закономерность для Германии;
- Экономика предвоенной Европы: расклад сил и влияние на Германские планы;
- Европе нужна еда, Германии нужны рабочие руки;
- Десятки миллионов лишних людей;
- Баку будет немецким!
- Никто не должен носить оружие кроме немцев;
- Война на уничтожение любой русской государственности;
- Вермахт – один из механизмов машины уничтожения.

Хроника Нюрнбергского процесса, документы (в том числе, упоминаемые в лекции), свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте проекта «Нюрнберг | Без срока давности»:
https://nurnberg1945.ru​
https://vk.com/nurnberg1945

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4y1kxDZNtF4
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