Ветеран Великой Отечественной войны, последний из оставшихся в живых защитников Брестской крепости Пётр Котельников скончался у себя дома в Москве на 92-м году жизни.

По данным СМИ, у ветерана было онкологическое заболевание.

Пётр Котельников родился в 1929 году в селе Богоявленском (ныне Долгово) Земетчинского района Пензенской области. Когда ему было 6 лет, умерла мама. Отец увёз детей в Туапсе. Потом и его не стало. Сирота оказался в одном из детских домов Ростовской области. Там он научился играть на альте, и в 1940 году его вместе с четырьмя товарищами забрали воспитанником в музыкальный взвод 44-го стрелкового полка.

В последний мирный день юные музыканты репетировали у Северных ворот. Под утро их разбудил сильный удар – началась война. Котельников помогал раненым, носил им боеприпасы, еду, воду, так как оружие ребёнку не давали. Во время обороны Брестской крепости ему было 12 лет. Несмотря на юный возраст, он с первых минут войны встал на её защиту. Защитники крепости, находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, без связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов, почти месяц сражались с врагом. Дальше были лагерь для военнопленных в Бяла-Подляске, потом неудачный побег, тюрьма, голод, побои и издевательства, снова побег. Затем Котельников оказался в Жабинковском районе в деревне Саки, где помогал людям по хозяйству за еду и одежду. На фронт подростка не взяли.

Свою послевоенную жизнь Пётр Котельников связал с армией. Бывал в горячих точках, участвовал в боевых действиях на территории Эфиопии, выполняя интернациональный долг. Служил в Западной группе советских войск в Германии. Полковник в отставке. Награждён орденами и медалями.

В 2010 году Котельников стал прототипом героя российско-белорусского художественного фильма «Брестская крепость».

Оборона крепости стала символом героизма, верности присяге и любви к родине, проявленной советскими людьми в годы Великой Отечественной войны. Указом президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года Брестской крепости было присвоено звание «Крепость-Герой». Мемориальный комплекс «Брестская крепость» был открыт в 1971 году.

По материалам ТАСС, РИА Новости, РЕН ТВ.