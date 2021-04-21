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Путин предупредил организаторов любых провокаций против РФ

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В своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин затронул тему внешней политики и призвал мировое сообщество обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования, а также предостерег организаторов любых провокаций против РФ.

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Глава государства, в первую очередь, заявил о намерениях и дальше защищать и отстаивать интересы России в рамках международного права.

«А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон — Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе и с теми, с кем в последнее время не удается установить нормальный диалог.

Также Владимир Путин рассказал о случае с Белоруссией, на которую готовилась массированная кибератака и даже покушение на Александра Лукашенко.

Российский лидер также подчеркнул, что попытки отдельных государств вмешаться в дела другой страны стали обыденностью, что опасно. В связи с чем планирование убийства высших лиц государства недопустимы, такие намерения должны быть осуждены.

Завершая блок о внешней политике, Путин заявил о том, что рассчитывает на личную встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН для укрепления ключевой роли всемирной организации в мировых делах.

 

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