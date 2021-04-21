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ФАС признал политику Google непрозрачной

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Политический инструментарий борьбы против нашей страны разросся за последнее время. В него уверенно вошли западные социальные сети и мессенджеры. 

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В частности, речь о компании Google и ее производных, с которыми ФАС периодически вступает в схватку. Google оккупировал рынок, став его доминантой. Ведомство считает, что поведение компании никуда не годится, поскольку приводит к ограничению конкуренции на смежных рынках. Ну а ущемление прав пользователей – это уже норма. 

В настоящее время ФАС занимается вопросом злоупотребления компании своим положением на рынке. Это выражается в том, что компания и ее детеныши по своему усмотрению и настроению блокируют пользователей, а то и вовсе стирают их аккаунты со своих площадок.

Основания? А вот!

На данный момент уже установлено и является веским основанием для жестких мер в отношении компании следующее: действия и решения, принимаемые корпорацией в отношении пользователей, не являются прозрачными и предсказуемыми.

Интернет-аудитория здесь превращается в слепых котят, которые не знают, что их ждет и кого из них утопят. 

Политолог Юрий Самонкин считает, что долг любой компании, выходящей на рынок чужой страны – соблюдать ее законодательство. Но как видим… При этом наш контент как по команде удаляется. 

«К сожалению, в последнее время, учитывая доминирование Google в мире, мы наблюдаем некую тенденцию, что по одному сигналу, например, Youube может заблокировать не только рядового пользователя, но и каналы целых информационных агентств», - говорит Самонкин.

Ну что тут скажешь. ФАС, конечно, молодец. Но пора просто создать свои аналоги и не возиться как с писаной торбой с чужой русофобией. 

Метки: Интернет
Оценка информации
Голосование
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