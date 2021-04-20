Судьба СССР решалась на Дальнем Востоке
Как развивались советско-японские отношения в межвоенный период и в начале Второй мировой? На что японцы готовы были пойти ради нейтралитета Советского союза? Почему так ждали русских, что готовы были отдать даже остров Хоккайдо? Почему СССР было необходимо вступиться в войну за Китай? И как все эти события влияют на сегодняшние позиции России на Дальнем Востоке?
Об этом говорят профессор Института стран Востока, приглашенный профессор Осакского университета экономики и права (Япония), председатель Научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин и историк, автор программы "Исторический клуб" Игорь Шишкин.