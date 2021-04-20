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Интервью «МФЮА ТВ»

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Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях публицист, телеведущий, участник и многократный победитель интеллектуальных серий игр Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте.

Здравствуйте.

Как ваше настроение сегодня?

Настроение у меня практически всегда хорошее, в основном потому что мне практически всегда удаётся сделать большую часть запланированного.

Вы много планируете?

Планирую много. Я вообще-то лентяй и чтобы заставить себя работать набираю множество обязательств перед другими. То что обещаешь самому себе не сложно не выполнить, оправдания всегда найдутся. А вот то что обещано другим приходится делать.

Вы медийная личность, впервые вы появились на экране в программе “Что?Где?Когда?” и стали более известным после участия в “Своей игре”, где одержали победу пятнадцать раз и стали лучшим игроком десятилетия. Как вы реагировали когда вас впервые начали узнавать на улице, просит о фотографии?

О фотографиях начали просить сравнительно недавно, всего лет пятнадцать назад до того не было ещё такого распространения съемочной аппаратуры во что-нибудь встроенной, а отдельные фотоаппараты были далеко не у каждого. Но что касается четырнадцатого октября восемьдесят девятого года, то тогда я впервые появился на всесоюзном экране. А на одесском телевидении это было намного раньше. Первый раз я оказался на экране в десять лет в декабре шестьдесят второго года, но правда не в сольной роли, а в массовке. А в более-менее сольной роли, когда меня достаточно долго показывали на экране крупным планом – в семьдесят пятом году, в рамках какой-то передачи посвящённой военно-прикладным видам спорта. Соревновались две команды, в одной из них был я. Так что у меня хватало времени привыкнуть к экрану. Но тем не менее когда в мае девяностого года показали передачу “Брейн ринг”, где команда из Одессы под руководством Злотникова выиграла у команды из Киева, не помню уж кто её возглавлял, показали в субботу вечером, в воскресенье утром мы с мамой как обычно пошли на Новый базар. Ну от моей одесской квартиры до Нового базара меньше километра. Мы шли это расстояние больше часа, потому что если сейчас меня просят “Можно с вами сфотографироваться?”, то тогда каждый встречный считал свои долгом поздравить с победой, поинтересоваться тяжело ли было играть, спросить а не боюсь ли я вообще телекамер…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/intervyu-mfyua-tv/
Метки: видео блог
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