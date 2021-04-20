Всем добрый вечер. Это Наталья Хапочкина радио “Комсомольская правда” Южно-Сахалинск. У нас сегодня особый эфир и особый гость. Для меня большая честь приветствовать сегодня в нашей студии (до чего техника дошла) по средствам Skype Анатолия Александровича Вассермана. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Южно-Сахалинск Вас помнит, Сахалин Вас помнит, несколько лет назад Вы приезжали сюда к нам на молодёжный форум на Курилах. Помните, да? Как Вам кстати, понравилось у нас тогда?

Понравилось и на Итурупе и на Южно-Сахалинске, но поскольку в Южно-Сахалинске был проездом, точнее пролётом, то есть, был в городе только в то время, которое нужно для пересадок, то к сожалению увидел не много. Правда, побывал на лыжной горе (“Горный воздух”), не помню к сожалению как она называется. Да, тоже очень понравилось.

Ну, прекрасно. Есть значит повод вернуться для того, чтобы поближе познакомиться с Южно-Сахалинском. Мы Вас здесь помним, любим и с удовольствием примем, если вдруг надумаете к нам приехать.

Рад бы в рай, но дела не пускают.

Ну, дай бог. Анатолий Александрович, хотелось бы конечно обсудить с Вами много тем, но вот самое наверное наболевшее, самая такая животрепещущая для нас, для сахалинцев тема, мнение которое мы бы хотели у Вас услышать. Это наши взаимоотношения таких стран, такие долгие неоднозначные взаимоотношения с нашими соседями – с Японией. Понятно, мы все тут знаем историю взаимоотношений Японии и России, о том как Сахалин в этом принимал участие и какую роль мы тут все сыграли. На самом деле, возникает один вопрос. Что же такого в менталитете этих людей – японцев, что заставляет их с упорством, наверное достойного лучшего применения, снова и снова говорить о том что Курилы должны принадлежать японской стороне. Мы все помним и ялтинские соглашения в сорок пятом году, и помним, что Симодский договор утратил силу. Вот что в них такого? Что их заставляет снова возвращаться к этому вопросу, не подписывать мирный договор?