Главная » Политика, События

Эксклюзив 19.04.2021

75 0

Всем добрый вечер. Это Наталья Хапочкина радио “Комсомольская правда” Южно-Сахалинск. У нас сегодня особый эфир и особый гость. Для меня большая честь приветствовать сегодня в нашей студии (до чего техника дошла) по средствам Skype Анатолия Александровича Вассермана. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Южно-Сахалинск Вас помнит, Сахалин Вас помнит, несколько лет назад Вы приезжали сюда к нам на молодёжный форум на Курилах. Помните, да? Как Вам кстати, понравилось у нас тогда?

Понравилось и на Итурупе и на Южно-Сахалинске, но поскольку в Южно-Сахалинске был проездом, точнее пролётом, то есть, был в городе только в то время, которое нужно для пересадок, то к сожалению увидел не много. Правда, побывал на лыжной горе (“Горный воздух”), не помню к сожалению как она называется. Да, тоже очень понравилось.

Ну, прекрасно. Есть значит повод вернуться для того, чтобы поближе познакомиться с Южно-Сахалинском. Мы Вас здесь помним, любим и с удовольствием примем, если вдруг надумаете к нам приехать.

Рад бы в рай, но дела не пускают.

Ну, дай бог. Анатолий Александрович, хотелось бы конечно обсудить с Вами много тем, но вот самое наверное наболевшее, самая такая животрепещущая для нас, для сахалинцев тема, мнение которое мы бы хотели у Вас услышать. Это наши взаимоотношения таких стран, такие долгие неоднозначные взаимоотношения с нашими соседями – с Японией. Понятно, мы все тут знаем историю взаимоотношений Японии и России, о том как Сахалин в этом принимал участие и какую роль мы тут все сыграли. На самом деле, возникает один вопрос. Что же такого в менталитете этих людей – японцев, что заставляет их с упорством, наверное достойного лучшего применения, снова и снова говорить о том что Курилы должны принадлежать японской стороне. Мы все помним и ялтинские соглашения в сорок пятом году, и помним, что Симодский договор утратил силу. Вот что в них такого? Что их заставляет снова возвращаться к этому вопросу, не подписывать мирный договор?

Их заставляют Соединённые Государства Америки…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/eksklyuziv-19-04-2021/
Метки: видео блог, курилы, Япония
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Эксклюзив от Игоря Стрелкова: Открытый брифинг в Москве, 11.09.2014г.
Спецслужбы США готовят новый «Майдан» /ЭКСКЛЮЗИВ/
Схемы взводных опорных пунктов ВСУ (эксклюзив)
ЭКСКЛЮЗИВ NEWS FRONT. КОНСТАНТИН СЁМИН: ДОНБАСС – ЭТО ПРЕЛЮДИЯ К НЕМЫСЛИМО СТРАШНОМУ
Сводки от ополчения Новороссии 04 июня 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 марта 2016
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 марта 2016
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 мая 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru