Деградация нравственных ценностей в экономически развитых странах
Известная актриса Дина Корзун и её муж Луи рассказывают о ШОКИРУЮЩЕЙ разнице культуры, менталитета и современных тенденциях в экономически наиболее развитых, но деградирующих нравственно странах. Применение старых технологий фашизма в новой обертке.
1:32 История знакомства Дины и Луи.
4:28 Сердечное общение чище словесного.
5:44 Уровень пропаганды и объективности к СССР в Европе 80-ых годов.
8:54 Что шокировало иностранца в СССР?
11:12» «У них все есть, а сердца нету!» О ценностях и различиях менталитета Запада.
21:24 «Семья – это восхождение в гору».
27:52 Связь мастерства кулинарии и доброты.
30:58 «Россия – это запах свободы!»
33:00 Ювенальная юстиция – лицо современного геноцида.
38:26 Пропаганда расчеловечивания через толерантность.
48:42 Школьный психолог – это мужчина в юбке в туфлях на высоком каблуке.
55:04 Богородица с рогами. О религиозности в западных странах.
56:45 Применение технологии фашизма в современном мире.
1:03:24 Мир ждет глобальная перестройка.
1:14:26 Итоги встречи и пожелания Россиянам.
Дина Корзун — Российская актриса театра и кино, сценарист, продюсер, соучредитель российского благотворительного фонда «Подари жизнь»; учредитель британского благотворительного фонда «Gift of Life»
Луи Франк — Швейцарско-бельгийский продюсер, режиссёр, фотограф, актёр и сценарист, музыкант и композитор, лидер и вокалист легендарной украинской группы "Esthetic Education". Автор проектов "ATLANTIDA" и "8LIS5"
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs
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