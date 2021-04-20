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Деградация нравственных ценностей в экономически развитых странах

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Известная актриса Дина Корзун и её муж Луи  рассказывают о ШОКИРУЮЩЕЙ разнице культуры, менталитета и современных тенденциях  в экономически наиболее развитых, но деградирующих нравственно странах. Применение старых технологий фашизма в новой обертке.

1:32​ История знакомства Дины и Луи.
4:28​ Сердечное общение чище словесного.
5:44​ Уровень пропаганды и объективности к СССР в Европе 80-ых годов.
8:54​ Что шокировало иностранца в СССР?
11:12​» «У них все есть, а сердца нету!» О ценностях и различиях менталитета Запада.
21:24​ «Семья – это восхождение в гору».
27:52​ Связь мастерства кулинарии и доброты.
30:58​ «Россия – это запах свободы!»
33:00​ Ювенальная юстиция – лицо современного геноцида.
38:26​ Пропаганда расчеловечивания через толерантность.
48:42​ Школьный психолог – это мужчина в юбке в туфлях на высоком каблуке.
55:04​ Богородица с рогами. О религиозности в западных странах.
56:45​ Применение технологии фашизма в современном мире.
1:03:24​ Мир ждет глобальная перестройка.
1:14:26​ Итоги встречи и пожелания Россиянам.

Дина Корзун — Российская актриса театра и кино, сценарист, продюсер, соучредитель российского благотворительного фонда «Подари жизнь»; учредитель британского благотворительного фонда «Gift of Life»

Луи Франк — Швейцарско-бельгийский продюсер, режиссёр, фотограф, актёр и сценарист, музыкант и композитор, лидер и вокалист легендарной украинской группы "Esthetic Education". Автор проектов "ATLANTIDA" и "8LIS5"

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs​

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=klhmhKaR4SU
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