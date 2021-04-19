В России испытали комплекс «воздушного минирования». Он может ликвидировать беспилотники в воздухе при помощи барражирующих снарядов.



«Все мишени в дырочках», - так прокомментировали итоги испытаний, подытожив, что все прошло «на пятерочку».

Система была собрана на базе боеприпаса «Ланцет», который может уничтожать беспилотники на скорости 150 км/ч.

«Мы со своими 300 км/ч на пикировании совершенно спокойно это сделаем, - подчеркнул специалист в комментарии для «России 1»», - рассказал главный конструктор группы компаний ZALA Aero Александр Захаров.

Пока разработку еще испытывают, но пока система показывает отличные результаты. Впрочем, российские разработки уже давно не дают покоя всему миру. Штаты тратят на военку громадные деньги, занимая первое место по военным тратам. Вот только гордиться тут нечем.

Особенно после провала F-35 стоимостью более 55 млрд долларов, признали даже в ВВС США. Почти 900 недочетов было у этих самолетов – просто позорище. А, по сути, американцы пытались воссоздать российский Су-57.

Так что российское вооружение – это, вне сомнения, гордость страны. Вероятно, поэтому американцы пошли на попятную и по украинскому вопросу, но это уже другая история.