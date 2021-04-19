Сейчас можно сказать уже точно, что Центральноафриканская Республика ускользнула из коварных рук Запада, чьи интересы в стране представляла миссия ООН (МИНУСКА). Конечно, просто так ЦАР отпускать никто не хочет, поэтому до сих пор международная организация пытается свести на нет все успехи местных властей по борьбе с радикалами в стране. Но тщетность этих попыток видна как никогда.

Буквально недавно попытать удачи решил Манкер Ндиай - глава миссии ООН в ЦАР. Он заявил, что власти страны должны не спасать страну от расплодившихся террористов, а вести с ними диалог. Непонятно, какой реакции ожидал представитель ООН от страны, которая только-только смогла вдохнуть воздух свободы после долгих лет террористического гнета. Но ответочка не заставила себя ждать. После таких предложений в столице ЦАР Банги рядом с представительством ООН прошел митинг, на котором демонстранты требовали выгнать из страны Манкера Ндиая.

По сути, надо гнать взашей не только Ндиая, но и всю миссию ООН, потому что от их инициатив и работы «во благо» ЦАР больше вреда, чем пользы. Оно и понятно, ведь для представителей международной организации Центральноафриканская Республика – очередная страна-расходник. Ресурсов в ней много, геополитическое расположение выгодное, ведь рядом есть Судан и Чад, в которых также пытается обосноваться западный узурпатор. Почему бы не сделать и из этой страны вольер с боевиками, за спинами которых можно присосаться к какой-нибудь нефтяной вышке или золотому прииску? Собственно, тем и занялись.

Практически вся территория ЦАР была под властью радикалов из бесчисленного количества группировок, которые создали так называемую «Коалицию патриотов за перемены» (CPC). Причем среди них редко встретишь неотесанного вояку, ведь костяк боевиков состоит из профессиональных наемников из того же Чада и Судана, которые собаку съели на партизанских войнах. Есть среди них и исламисты.

В спонсорах боевики недостатка не знали: бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе им начислял довольствие в виде современного оружия и всего необходимого, а ООН в свою очередь играла роль слепого постового. Полная слепота «голубых касок» наступила этой зимой, когда мимо постов миротворцев ООН шли караваны из Пакистана и Мавритании, которые несли террористам в ЦАР еду и боеприпасы. Не спешили представители ООН и разблокировать трассу из Камеруна в Банги, хотя она значила для мирного населения больше, чем вся эта миссия западных «помощников».

При этом когда ООН предъявляли за откровенное бездействие и преступную халатность, миротворцы только руками разводили, мол, мы же не силовики. Только когда 5 сотрудников ООН отправились к праотцам из-за боевиков, международная организация начала нехотя, но создавать видимость активной антитеррористической деятельности.

Во так бы ЦАР и жила в своем персональном аду, если бы власти республики не решили поискать помощи в другом месте. И не прогадали: обратившись к Руанде и России, они смогли сломать хребет как терроризму, так и западной корыстной гидре.

Для начала надо было решить первоочередную проблему: военнослужащие ЦАР (FACA) не могли справиться даже с маленькой группой закоренелых боевиков. Да что там таить, херовые они были вояки. Поэтому из России в ЦАР прибыли российские инструкторы, которые из испуганных мальцов смогли сделать уверенных в себе солдат.

А там уж пошло, как по маслу. За 90 дней силы FACA освободили огромные территории. Сейчас военные ЦАР продвигаются вдоль восточных границ, а также зачищают территорию вдоль границ с Чадом и Камеруном. Только за два месяца они освободили 30 городов, а на днях появился очередной повод для гордости – крупнейший оплот боевиков Кага-Бандоро перешел под правительственный контроль. Боевики даже манатки не собирают, а табуном покидают свои позиции, как только слышат поступь военного сапога в кустах. Это действо чудно совпало бы с «Вступлением к «Валькирии» в исполнении профессиональных музыкантов, хотя, по сути, от них они и бежали.

Надо понимать, что чем больше территорий освобождает FACA, тем меньше оснований у ООН и дальше находиться в ЦАР. Уже сейчас миротворцам намекают, что они засиделись, и без них тут шикарно обойдутся. Но где это видано, чтобы Запад так просто уходил? Отсюда и предложения о переговорах с боевиками, и обвинения российских инструкторов во всех смертных грехах, и прочие хорошо известные приемы, которые идут на вред ЦАР и мирному населению.