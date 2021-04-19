Лунный календарь в разных формах был известен практически всем древним народам, собственно, как и солнечный календарь, причем некоторые народы преимущество отдавали Луне (например, мусульмане), другие – Солнцу (например, христиане), а иные – имели Солнечно-Лунный календарь (например, майя).

Наши предки – арии – со времен Ведической Империи (Золотого Века) имели разные виды солнечных, а также лунных, главный из которых – это календарь, построенный на видимом увеличении и уменьшении шара / диска Луны. От новолуния, – когда «Луны на небе нет», а ночи темные и безлунные, затем появляясь серпом «вправо» и постепенно нарастая до полнолуния, – когда Луна светит всю ночь, тогда ночь совсем не Темная, а очень даже Светлая, а сама Луна при этом – целый Колобок, никем ещё не откушенный: полная луна. Называем мы этот период – Растущая Луна. И это только первая (светлая) половина лунного месяца, вторая половина (темная) – это процесс уменьшения видимой с Земли (!) поверхности Луны, освещенной Солнцем. То есть от полнолуния и светлой ночи, затем получая ущерб справа, с каждым днем уменьшаясь, через серп «влево» Луна исчезает к Новолунию. Этот период мы зовём Убывающая Луна. Обе половины – Растущая (Светлая половина или Гаури Пакша) и Убывающая (Темная половина или Кришна Пакша) – это самый распространенный Лунный месяц в небесной науке известный как синодический лунный цикл: от Новолуния через Полнолуние до следующего Новолуния. Длится такой лунный цикл – 29,5 земных дней, а построенный на таких лунных месяцах календарь, называется синодическим Лунным Календарем. Измеряется его месячный цикл лунными сутками или титхи, которых в таком лунном месяце 29 или 30. Такому календарю и посвящено это полотно.

Есть заблуждение, что наши Предки в древние времена поклонялись Солнцу, но противостояли Луне. Это не верно, почитание Света подразумевает желание выйти из Мрака. Ясность, правда, видение всего разнообразия мира действительно возможно только при наличии источника освещения или Света. И Свет – это аналог Любви, Знания, Добра и Жизни, тогда как Мрак – это скорее Ненависть, Невежество, Зло и Смерть. Это всё так, но так же противопоставлять Солнце и Луну, День и Ночь, Мужчину и Женщину, Отца и Мать – будет уже неверно. И Солнце, и Луна, – это источники Света, а мужчина и женщина – это божественная пара внутри одного вида жизни, а не противники. Скорее это союз двух разных полюсов Света, чем антагонисты. Так же как Солнце является источником Света днем, так Луна – ночью. Их даже называют Глаза Божьи: Дневное и Ночное Светила. Правый и левый глаз же связаны с противоположными полушариями мозга: правый мужской глаз – с левым полушарием (мужским, научно-логическим, активное творческое начало, стихия Огонь и Отец-Небо), а левый женский глаз – с правым полушарием (женским, интуитивно-образным, пассивное творческое начало, стихия Вода и Мать-Земля). Поэтому солнцепоклонники – не значит луноненавистники, Луна отражает тот же Свет Солнца и несёт его темной ночью, когда само Солнце спит… Хотя мы понимаем, что Солнце никогда не спит, это мы спим пока его нет на небе, то есть когда наше полушарие Земли отвернуто от источника жизни. И с восходом Солнца начинаются новые солнечные сутки. Но ни Солнце, ни Луна, ни планеты со звёздами на самом деле не встают на востоке, и не садятся на западе, как нам кажется, это иллюзия. По правде, и по науке, – это земной шар вращается вокруг своей оси, за сутки, проворачиваясь относительно звёзд (отсюда звёздные сутки), если смотреть относительно Солнца – солнечные сутки, а Луна является точкой отсчёта для лунных суток.

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